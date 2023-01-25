Императрица в экзистенциальном кризисе: обзор смелой исторической драмы "Корсет"

2 февраля в украинский прокат выходит историческая драма "Корсет" об экзистенциальном кризисе легендарной австрийской императрицы Елизаветы, за роль которой актриса Вики Крипс получила несколько престижных наград. Чем этот фильм так очаровал критиков, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Корсет" (Corsage, Германия, Австрия, Люксембург, Франция, 2022).

История создания фильма

На создание фильма об императрице Австрии Елизавете Баварской, также известной как Сиси, австрийского режиссера Мари Кройцер вдохновила люксембургская актриса Вики Крипс, которая исполнила главную роль в ее картине "Где же мы ошиблись?"(Was hat uns bloß so ruiniert) 2016 года.

Крипс еще подростком смотрела популярную в Австрии серию фильмов "Сиси" с легендарной Роми Шнайдер, где образ австрийской красавицы-императрицы был ну очень уж романтичным. Однако после прочтения биографии Елизаветы у нее возникло немало вопросов, которые как-то вынырнули в разговоре с Кройцер: почему для императрицы создавали спортивные тренажеры или почему она отказывалась от портретов после 40. Тогда Крипс спросила режиссера, не хочет ли та когда-нибудь снять с ней фильм о Сиси.

Но сама Кройцер имела тогда иные взгляды на эту фигуру австрийской истории. По словам режиссера, Сиси была для нее клишированным образом, растиражированным среди туристов-гостей Вены. Также она не смотрела трилогию "Сиси" с Роми Шнайдер пока не начала подготовку к "Корсету".

Впрочем, после этого знакового разговора режиссер решила исследовать жизнь Елизаветы, и особенно заинтересовалась ее бунтарством: императрица уж слишком для тех времен интересовалась спортом, курила и имела строгую диету. Уже через год Вики Крипс получила от Мари Кройцер сценарий.

Подготовка к роли Сиси

По словам Вики Крипс, подготовка к роли Елизаветы Баварской была едва ли не самой сложной работой в ее карьере. Она тренировалась ездить верхом, закалялась, плавая в ледяной воде, освоила фехтование и даже венгерский язык.

Актриса также похудела на несколько килограммов. Это не было предусмотрено подготовкой к роли, но стало результатом регулярных физических упражнений. В конце концов, похудение помогло при ношении корсета.

И эти усилия полностью окупились – актриса прекрасно воплотила образ императрицы, за что получила признание критиков и целый ворох престижных наград и номинаций. Среди них – приз Каннского кинофестиваля и премия Европейской киноакадемии.

Историческая достоверность фильма

Несмотря на то, что Кройцер провела скрупулезное исследование фигуры Елизаветы Баварской, сценарий ленты "Корсет" не претендует на изображение исторической действительности, даже наоборот – является свободным взглядом на личность Сиси и ее биографию. При этом, по словам самого режиссера, все исторические неточности в фильме не являются случайными ошибками – это художественные решения, которые работают на сюжет.

В частности, в фильме есть эпизод встречи императрицы с Луи Ле Пренсом – французским изобретателем, одним из "отцов кинематографа". По сюжету, он демонстрирует Сиси свою версию камеры и даже снимает с монархиней несколько сцен. Эту встречу режиссер придумала.

Кроме того, в реальной жизни Елизавету в возрасте 60 лет убил заостренным ножом в сердце молодой итальянский анархист Луиджи Лучени во время ее прогулки. Но для своей версии Сиси режиссер придумала другой финал.

О чем фильм

Фильм "Корсет" сосредотачивается на одном году из жизни знаменитой на весь мир императрицы Елизаветы и показывает ее совсем не такой, как ее привыкли тиражировать в поп-культуре. Вместо романтичной и жизнерадостной принцессы Сиси, которую считали самой красивой женщиной Европы своего времени, зрителю представляют утомленную жизнью императрицу Елизавету, многолетнюю жену погруженного в государственные дела австрийского императора Франца Иосифа I, которая как раз переживает большой экзистенциальный кризис.

Елизавете исполнилось 40 лет, и она буквально задыхается в плену общественного мнения, ведь в те время в таком возрасте женщин фактически списывали со счетов. Собственно, отсюда и метафоричное название фильма "Корсет" – в честь элемента гардероба, который в погоне за красотой превращался в настоящее орудие пыток.

Когда-то красотой принцессы Сиси восхищалась вся Европа, а теперь злые языки шепчут, что императрица стареет, толстеет и покрывается морщинами. В ответ на это героиня изо всех сил пытается сопротивляться естественным процессам, изнуряя себя спортом, нырянием в ледяную воду и жесткими диетами. Она маниакально взвешивается каждый день, демонстративно отказывается от гастрономических изысков на светских раутах, изо всех сил затягивает корсет, закрывает лицо вуалью и даже пробует героин. И многое из этого имеет историческое подтверждение.

А еще флиртует с другими мужчинами, пытаясь самоутвердиться в собственных глазах через их одобрение. С этой целью режиссер дорисовала некоторые пикантные подробности в отношениях Елизаветы с двумя реально существующими персонажами (хотя ее сексуальной жизни с мужем-императором тоже было уделено определенное внимание). Речь идет о британском всаднике Уильяме "Бее" Миддлтоне, роль которого исполнил звезда телесериала "Приключения Мерлина" Колин Морган – в реальной жизни они действительно встречались, когда он сопровождал императрицу во время охоты в Ирландии, однако об их близких отношениях история умалчивает. Впрочем, таким образом Кройцер хотела сделать больший акцент на желании императрицы вызвать сексуальное влечение у мужчин.

При чем в случае с другим историческим персонажем – кузеном императрицы Людвигом Баварским (он же сказочный король) это вообще дошло до абсурда. Находясь в гостях у своего родственника, вероятно, в замке Нойшванштайн, Елизавета буквально набросилась в постели на него, однако у них ничего не вышло ввиду того, что история утверждает, будто никогда неженатый монарх-отшельник имел нетрадиционную ориентацию. Однако это не остановило императрицу, а отказ она восприняла на свой счет.

В то же время, в отличие от большинства феминистических фильмов, "Корсет" намерено не несет какого-то глобального посыла. Героиня здесь скорее бросает вызов не обществу, а себе. Она бунтует, однако тихонько – скорее высвобождая себя изнутри, а не устраивая громких показательных актов протеста. Так, достигнув определенного возраста, она становится недовольна отведенной ей ролью трофейной жены и матери, но продолжает выполнять эту роль.

Чтобы как-то утешить себя, кроме общения со своими детьми и любимыми псами, она много путешествует, акцентирует внимание на том, что в некоторых "мужских" делах вроде верховой езды или фехтования она лучше, и пытается найти какую-то общественно полезную миссию, заботясь о психбольницах и посещая ветеранов.

В итоге героиня таки освобождает себя, однако, как было сказано выше, тут историческая составляющая дала сбой и режиссер позволила себе немного покреативить.

Реакция на фильм

Мировая премьера "Корсета" состоялась на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд" – второй по важности секции, а игра Вики Крипс была признана лучшей в рамках этого конкурса.

Сейчас оценка картины на IMDb составляет 6,7 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 86% одобрения от критиков против 61% от зрителей, а на Metacritic – 76 баллов от кинообозревателей и 6,1 от широкой аудитории, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы". Издание Variety назвало ленту "смелой костюмированной драмой", The Guardian описал игру Вики Крипс как "волнующе безумную", а IndieWire как "блестящую".

"Корсет" был выдвинут Австрией на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". Ленту включили в шортлист премии, однако в финальный список номинантов она не попала.

Наш вердикт

Фильм "Корсет" совершенно небезосновательно высоко оценили критики. Это красивая и смелая картина с прекрасной актерской игрой Вики Крипс. В то же время мы видим, что зрительские оценки несколько ниже. Лента развивается довольно медленно и несколько вольно трактует историю – и это нужно осознавать перед ее просмотром. Поэтому если вы любите красивое костюмированное кино, где смакуется каждая деталь и нет экшена, цените кинематографические приемы и открыты к экспериментам – фильм "Корсет" стоит того, чтобы его посмотреть (кстати, советуем досмотреть субтитры до конца). А вот тем, кто ищет легкого развлекательного зрелища, лента может не зайти.

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

***

Последние киноновинки читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой самых интересных сериалов января 2023 года.

Марина Григоренко