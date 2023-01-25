Императрица в экзистенциальном кризисе: обзор смелой исторической драмы "Корсет"
2 февраля в украинский прокат выходит историческая драма "Корсет" об экзистенциальном кризисе легендарной австрийской императрицы Елизаветы, за роль которой актриса Вики Крипс получила несколько престижных наград. Чем этот фильм так очаровал критиков, читайте в обзоре УНИАН.
УНИАН делится впечатлениями о фильме "Корсет" (Corsage, Германия, Австрия, Люксембург, Франция, 2022).
- История создания фильма
- Подготовка к роли Сиси
- Историческая достоверность фильма
- О чем фильм
- Реакция на фильм
- Наш вердикт
История создания фильма
На создание фильма об императрице Австрии Елизавете Баварской, также известной как Сиси, австрийского режиссера Мари Кройцер вдохновила люксембургская актриса Вики Крипс, которая исполнила главную роль в ее картине "Где же мы ошиблись?"(Was hat uns bloß so ruiniert) 2016 года.
Крипс еще подростком смотрела популярную в Австрии серию фильмов "Сиси" с легендарной Роми Шнайдер, где образ австрийской красавицы-императрицы был ну очень уж романтичным. Однако после прочтения биографии Елизаветы у нее возникло немало вопросов, которые как-то вынырнули в разговоре с Кройцер: почему для императрицы создавали спортивные тренажеры или почему она отказывалась от портретов после 40. Тогда Крипс спросила режиссера, не хочет ли та когда-нибудь снять с ней фильм о Сиси.
Но сама Кройцер имела тогда иные взгляды на эту фигуру австрийской истории. По словам режиссера, Сиси была для нее клишированным образом, растиражированным среди туристов-гостей Вены. Также она не смотрела трилогию "Сиси" с Роми Шнайдер пока не начала подготовку к "Корсету".
Впрочем, после этого знакового разговора режиссер решила исследовать жизнь Елизаветы, и особенно заинтересовалась ее бунтарством: императрица уж слишком для тех времен интересовалась спортом, курила и имела строгую диету. Уже через год Вики Крипс получила от Мари Кройцер сценарий.
Подготовка к роли Сиси
По словам Вики Крипс, подготовка к роли Елизаветы Баварской была едва ли не самой сложной работой в ее карьере. Она тренировалась ездить верхом, закалялась, плавая в ледяной воде, освоила фехтование и даже венгерский язык.
Актриса также похудела на несколько килограммов. Это не было предусмотрено подготовкой к роли, но стало результатом регулярных физических упражнений. В конце концов, похудение помогло при ношении корсета.
И эти усилия полностью окупились – актриса прекрасно воплотила образ императрицы, за что получила признание критиков и целый ворох престижных наград и номинаций. Среди них – приз Каннского кинофестиваля и премия Европейской киноакадемии.
Историческая достоверность фильма
Несмотря на то, что Кройцер провела скрупулезное исследование фигуры Елизаветы Баварской, сценарий ленты "Корсет" не претендует на изображение исторической действительности, даже наоборот – является свободным взглядом на личность Сиси и ее биографию. При этом, по словам самого режиссера, все исторические неточности в фильме не являются случайными ошибками – это художественные решения, которые работают на сюжет.
В частности, в фильме есть эпизод встречи императрицы с Луи Ле Пренсом – французским изобретателем, одним из "отцов кинематографа". По сюжету, он демонстрирует Сиси свою версию камеры и даже снимает с монархиней несколько сцен. Эту встречу режиссер придумала.
Кроме того, в реальной жизни Елизавету в возрасте 60 лет убил заостренным ножом в сердце молодой итальянский анархист Луиджи Лучени во время ее прогулки. Но для своей версии Сиси режиссер придумала другой финал.
О чем фильм
Фильм "Корсет" сосредотачивается на одном году из жизни знаменитой на весь мир императрицы Елизаветы и показывает ее совсем не такой, как ее привыкли тиражировать в поп-культуре. Вместо романтичной и жизнерадостной принцессы Сиси, которую считали самой красивой женщиной Европы своего времени, зрителю представляют утомленную жизнью императрицу Елизавету, многолетнюю жену погруженного в государственные дела австрийского императора Франца Иосифа I, которая как раз переживает большой экзистенциальный кризис.
Елизавете исполнилось 40 лет, и она буквально задыхается в плену общественного мнения, ведь в те время в таком возрасте женщин фактически списывали со счетов. Собственно, отсюда и метафоричное название фильма "Корсет" – в честь элемента гардероба, который в погоне за красотой превращался в настоящее орудие пыток.
Когда-то красотой принцессы Сиси восхищалась вся Европа, а теперь злые языки шепчут, что императрица стареет, толстеет и покрывается морщинами. В ответ на это героиня изо всех сил пытается сопротивляться естественным процессам, изнуряя себя спортом, нырянием в ледяную воду и жесткими диетами. Она маниакально взвешивается каждый день, демонстративно отказывается от гастрономических изысков на светских раутах, изо всех сил затягивает корсет, закрывает лицо вуалью и даже пробует героин. И многое из этого имеет историческое подтверждение.
А еще флиртует с другими мужчинами, пытаясь самоутвердиться в собственных глазах через их одобрение. С этой целью режиссер дорисовала некоторые пикантные подробности в отношениях Елизаветы с двумя реально существующими персонажами (хотя ее сексуальной жизни с мужем-императором тоже было уделено определенное внимание). Речь идет о британском всаднике Уильяме "Бее" Миддлтоне, роль которого исполнил звезда телесериала "Приключения Мерлина" Колин Морган – в реальной жизни они действительно встречались, когда он сопровождал императрицу во время охоты в Ирландии, однако об их близких отношениях история умалчивает. Впрочем, таким образом Кройцер хотела сделать больший акцент на желании императрицы вызвать сексуальное влечение у мужчин.
При чем в случае с другим историческим персонажем – кузеном императрицы Людвигом Баварским (он же сказочный король) это вообще дошло до абсурда. Находясь в гостях у своего родственника, вероятно, в замке Нойшванштайн, Елизавета буквально набросилась в постели на него, однако у них ничего не вышло ввиду того, что история утверждает, будто никогда неженатый монарх-отшельник имел нетрадиционную ориентацию. Однако это не остановило императрицу, а отказ она восприняла на свой счет.
В то же время, в отличие от большинства феминистических фильмов, "Корсет" намерено не несет какого-то глобального посыла. Героиня здесь скорее бросает вызов не обществу, а себе. Она бунтует, однако тихонько – скорее высвобождая себя изнутри, а не устраивая громких показательных актов протеста. Так, достигнув определенного возраста, она становится недовольна отведенной ей ролью трофейной жены и матери, но продолжает выполнять эту роль.
Чтобы как-то утешить себя, кроме общения со своими детьми и любимыми псами, она много путешествует, акцентирует внимание на том, что в некоторых "мужских" делах вроде верховой езды или фехтования она лучше, и пытается найти какую-то общественно полезную миссию, заботясь о психбольницах и посещая ветеранов.
В итоге героиня таки освобождает себя, однако, как было сказано выше, тут историческая составляющая дала сбой и режиссер позволила себе немного покреативить.
Реакция на фильм
Мировая премьера "Корсета" состоялась на Каннском фестивале в программе "Особый взгляд" – второй по важности секции, а игра Вики Крипс была признана лучшей в рамках этого конкурса.
Сейчас оценка картины на IMDb составляет 6,7 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 86% одобрения от критиков против 61% от зрителей, а на Metacritic – 76 баллов от кинообозревателей и 6,1 от широкой аудитории, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы". Издание Variety назвало ленту "смелой костюмированной драмой", The Guardian описал игру Вики Крипс как "волнующе безумную", а IndieWire как "блестящую".
"Корсет" был выдвинут Австрией на премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". Ленту включили в шортлист премии, однако в финальный список номинантов она не попала.
Наш вердикт
Фильм "Корсет" совершенно небезосновательно высоко оценили критики. Это красивая и смелая картина с прекрасной актерской игрой Вики Крипс. В то же время мы видим, что зрительские оценки несколько ниже. Лента развивается довольно медленно и несколько вольно трактует историю – и это нужно осознавать перед ее просмотром. Поэтому если вы любите красивое костюмированное кино, где смакуется каждая деталь и нет экшена, цените кинематографические приемы и открыты к экспериментам – фильм "Корсет" стоит того, чтобы его посмотреть (кстати, советуем досмотреть субтитры до конца). А вот тем, кто ищет легкого развлекательного зрелища, лента может не зайти.
Общая оценка – 7 из 10 баллов.
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Марина Григоренко