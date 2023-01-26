"Неудержимая свадьба", "Земля Бога" и "Волчонок: Фильм": что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинский прокат выйдет экшн-комедия "Неудержимая свадьба", фестивальный хит "Земля Бога", триллер "Рейс" и еще несколько новинок. Тем временем, онлайн, выйдут романтическая комедия "Вы, люди" и сверхъестественный триллер "Волчонок: Фильм". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Неудержимая свадьба

Shotgun Wedding (США, 2023)

В центре сюжета этой экшн-комедии – пара Дарси и Том, которые планируют пышную романтическую свадьбу на экзотическом острове. Впрочем, сама невеста отдала бы предпочтение чему-то менее изысканному, а ее желание сбежать с собственной свадьбы стало еще более очевидным после встречи семей невест и их друзей – они оказались просто несовместимы. Однако именно тогда, когда ссоры грозят все разрушить, свадьбу срывают пираты. Они берут в заложники всех, кроме пропавших жениха и невесты. Теперь Дарси и Том должны прекратить споры, чтобы спасти родных.

Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопез ("Выйди за меня", "Мошенницы с Уолл-Стрит"), Джош Дюамел (франшиза "Трансформеры") и Дженнифер Кулидж (франшиза "Американский пирог", сериал "Белый лотос"). Также одну из эпизодических ролей в фильме исполнил Ленни Кравиц.

Режиссером фильма выступил Джейсон Мур ("Сестры", "Идеальный голос").

Премьера фильма состоялась в конце 2023 года в Сингапуре, по итогам первых просмотров он получил смешанные отзывы. Так, на IMDb у фильма оценка 6 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 44% одобрения от критиков, а на Metacritic – 43 балла из 100 от кинообозревателей, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Рейс

Plane (США, Великобритания, 2023)

По сюжету этого боевика, пилоту Броуди Торрансу удалось успешно посадить поврежденный штормом самолет на вражеской территории. Однако вскоре выясняется, что уцелевшим угрожают воинственные пираты, которые хотят захватить судно и его пассажиров в заложники. Броуди должен защитить своих пассажиров, пока не прибудет помощь.

Главную роль в фильме исполнил Джерард Батлер ("300 спартанцев", "Падение Олимпа", "Геошторм"). Также в ленте задействованы Майк Колтер ("Люк Кейдж", "Защитники"), Даниэлла Пинеда ("Дневники вампира", "Ковбой Бибоп") и другие.

Режиссером фильма выступил Жан-Франсуа Рише, на счету которого такие фильмы, как "Нападение на 13-й участок" и "Враг государства № 1".

В мировой прокат фильм вышел в начале января 2023 года и получил скорее положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,9 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 76% одобрения от критиков и 94% от зрителей. На Metacritic фильм имеет 62 балла от кинообозревателей и 6,9 от широкой аудитории, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Земля Бога

Volaða Land / Godland (Исландия, Дания, Франция, Швеция, 2022)

События этой драмы разворачиваются в 19 веке вокруг молодого датского священника, который отправляется в отдаленную часть Исландии. Он стремится возвести там церковь, а также запечатлеть на снимках местных жителей. Однако чем ближе герой движется к цели, тем сильнее сомневается в своей миссии и вере.

Режиссером фильма выступил исландец Глинур Палмасон, который до этого снял фильмы "Зимние братья" и "Белый, белый день", а главную роль исполнил датчанин Эллиотт Кроссе Хове, который играл в "Зимних братьях" и оригинальном сериале "Мост".

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2022 года, где он получил положительные отзывы. Сейчас на IMDb у фильма оценка 7,3 балла из 10, на Rotten Tomatoes – 88% одобрения от критиков, а на Metacritic – 84 балла из 100 от кинообозревателей, что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Озорные каникулы

Hotel Sinestra (Нидерланды, 2022)

Эта семейная комедия расскажет о 11-летней девочке Аве, чьи зимние каникулы проходят в отеле среди снежных гор. Это место будто создано для приключений, но девочке не удается развлечься из-за постоянных ограничений родителей. Но однажды утром случается чудо: все взрослые в отеле таинственно исчезают. Начинается настоящие веселье, ведь теперь дети могут делать все, что пожелают.

Фильм "Озорные каникулы" полон сказочных пейзажей, ведь картину снимали в историческом отеле, построенном в начале 20 века в живописной долине Валь Синестра в Швейцарских Альпах.

Кстати, одного из героев ленты сыграл юный украинский актер Максим Пойметьев. Для парня роль стала дебютом в кино.

На родине фильм вышел в декабре 2022 года и получил положительную реакцию. Так, на IMDb у него оценка 7,3 балла из 10.

Идеальное убийство

The Good Neighbor (США, Латвия, 2022)

В центре сюжета этого детективного триллера – двое приятелей, которые возвращаясь после шумной вечеринки случайно сбивают девушку, с которой только что познакомились в баре. Избавившись от тела и машины, они уверены, что полиция не найдет ни одной зацепки. Но сестра погибшей Ванесса начинает собственное расследование, которое приводит к череде загадочных смертей. И чем дальше, тем больше становится понятным, что все это кем-то тщательно спланированная игра.

Одну из главных ролей в фильме исполнил Джонатан Рис Майерс ("Тюдоры", "Матч-пойнт", "Викинги").

Фильм является римейком одноименного немецкого фильма 2011 года, причем оба снял тот же режиссер – Штефан Рик.

Впрочем, если оригинальный фильм был тепло воспринят критиками и зрителями, то вторую попытку оценили хуже. Так, на IMDb у него оценка 6 баллов из 10, а вот на Rotten Tomatoes – лишь 33% одобрения от критиков и 79% от широкой аудитории.

Волчонок: Фильм

Teen Wolf: The Movie (США, 2023)

26 января Paramount+ выпустит сверхъестественный триллер "Волчонок: Фильм", который станет продолжением одноименного подросткового сериала, который транслировался с 2011 по 2017 годы. События фильма будут разворачиваться через несколько лет после завершения сериала, а в центре сюжета снова окажутся хорошо знакомые персонажи – парень-оборотень Скот Маккол, который теперь повзрослел и стал Альфой стаи, его наставник-оборотень Дерек Хейл и любимая девушка Элисон Арджент. Скоту придется собрать новых союзников и воссоединить надежных друзей, чтобы дать отпор тому, что может быть самым мощным и самым смертоносным врагом, с которым они когда-либо сталкивались.

В фильме к своим ролям вернулись Тайлер Поузи, Кристал Рид и Тайлер Геклин, а также Холанд Роден, Колтон Хайнес, Шелли Хенниг и еще несколько второстепенных персонажей.

Режиссером фильма выступил Расел Малкей, а сценаристом – Джефф Дэвис, оба также работали и над сериалом.

На данный момент по итогам предварительных показов на Rotten Tomatoes фильм имеет 50% одобрения от критиков.

Вы, люди

You People (США, 2023)

27 января Netflix выпустит романтическую комедию "Вы, люди", которая расскажет о паре влюбленных – Эзре и Лорен, чьи отношения подвергаются испытанию знакомством с родителями. С одной стороны, предстают прогрессивные родители жениха, с другой – консервативные родственники невесты.

Главные роли в фильме исполнили Джона Хилл ("Мачо и ботан", "Конец света по-голливудски", "Не смотри вверх"), Эдди Мерфи ("Поездка в Америку", "Доктор Дулитл", "Сумасшедший профессор"), Дэвид Духовны ("Секретные материалы", "Блудливая Калифорния"), Джулия Луи-Дрейфус ("Вице-президент", "Сокол и Зимний солдат") и другие.

Исполнитель главной роли Джона Хилл также выступил соавтором сценария, а режиссером – Кенья Беррис, наиболее известный как создатель ситкома Black-ish.

За неделю до выхода онлайн фильм вышел в ограниченный прокат в США и получил смешанные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 6,8 баллов из 10, а вот на Rotten Tomatoes критики дали ему лишь 23% одобрения. При этом на Metacritic кинообозреватели дали фильму 47 баллов из 100, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияет комендантский час, воздушные тревоги и отключение электроэнергии.

Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто.

Что касается отключения электроэнергии, то в некоторых кинотеатрах уже есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключений света. Если же в кинотеатре нет генератора и сеанс отменяют, тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы января 2023 года – на этой неделе стартуют сериалы "Покерфейс" с Наташей Лайонн, "Терапия" с Харрисоном Фордом и "Волчья стая" с Сарой Мишель Геллар.

Марина Григоренко