В Лос-Анджелесе 18 мая 2021 года представили предстоящий фильм "Круэлла", снятый киностудией Walt Disney.
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Особое внимание на премьере было приковано к актрисе Эмме Стоун, которая исполнила главную роль в фильме, ведь это был ее первый выход в свет после рождения первенца в марте 2021 года.
Для красной дорожки актриса выбрала сдержанный брючный костюм черного цвета свободного кроя, дополнив его белой рубашкой с завязывающимся воротником и красным клатчем.
В макияже Эмма Стоун сделала акцент на красные губы в тон с клатчем.
Еще одной звездой вечера стала актриса Кирби Хауэлл-Батист, исполнившая одну из ролей в фильме. Девушка выбрала черное полупрозрачное платье-разлетайку в пайеткам, с акцентом на высокий разрез спереди на подоле.
Напомним, действие криминальной комедии "Круэлла" (Cruella) происходит в Лондоне 1970-х годов, когда молодой модельер Стервелла Де Виль становится одержимой собачьими шкурами, особенно далматинцами, пока в конце концов не становится безжалостной и ужасающей легендой.
В украинский фильм "Круэлла" выйдет 27 мая 2021 года.
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