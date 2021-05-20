Премьера спецвыпуска знаменитого сериала состоится 27 мая.

Вышел официальный трейлер спецвыпуска сериала "Друзья". Его премьера состоится 27 мая.

Ролик опубликован на YouTube-канале HBO Max.

Читайте такжеДжастин Бибер снялся в спецэпизоде сериала "Друзья" в смешном костюме РоссаВ проекте приняли участия все актеры сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Судя по трейлеру, в спецвыпуска актеры предаются воспоминаниям о работе над сериалом и встречают массу почтенных гостей, среди которых Леди Гага, Джастин Бибер, Кит Харингтон.

Таким образом, новый эпизод будет не очередной серией, а разговорным шоу с участием актеров.

Сериал "Друзья"

"Друзья" - американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий "Эмми" и премии "Золотой глобус". Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

С 1994 по 2004 год было снято 10 сезонов сериала — в общей сложности 236 эпизодов.

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Автор: Ольга Робейко