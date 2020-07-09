Вкусная пшенная каша: как правильно приготовить полезную крупу

Такая каша может подаваться и как самостоятельное блюдо, а и как гарнир.

Каша из пшенной крупы – очень вкусное и питательное блюдо.

Варить такую кашу можно на воде или молоке. Подаваться она может и как самостоятельное блюдо, а и как гарнир. Разнообразить пшенную кашу можно с помощью различных овощей, мяса, грибов или жареного лука.

Хорошая качественная крупа – важный нюанс приготовления блюда.

Рассыпчатая пшенная каша на воде

Пшено - 100 г

Сливочное масло - 40 г

Соль - по вкусу

Крупу перебрать, хорошо промыть, пока вода не станет стекать полностью прозрачной.

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В кастрюлю с толстым дном выложить крупу и залить водой. Уровень воды должен быть на 1,5 см выше уровня пшена. Пшено варится довольно долго и для ускорения процесса можно предварительно его замочить на ночь. Посолить воду.

Довести на небольшом огне пшено до кипения, затем уменьшить огонь и варить, накрыв крышкой, около 1 часа. Огонь должен быть минимальным, чтобы каждое зернышко успело наполнится водой. При необходимости можно долить около 50 мл воды.

Когда вся жидкость испарится, добавить в кашу сливочное или растительное масло (или поджаренный на сковороде лук с салом). Можно дать каше немного настояться, подержав ее в теплом месте. Подавать кашу к столу следует теплой.

Пшенная каша в горшочке

Пшено - 1 ст.

Молоко - 1 ст.

Яйцо куриное - 2 шт.

Масло сливочное - 100 г

Соль - 0,5 ч. л.

Сахар (с горкой) - 1 ст. л.

Вода - 0,5 л

Налить в сосуд воду, добавить соль и сахар, положить на огонь и довести до кипения. Затем добавить промытое пшено, варить на слабом огне до полуготовности (7-8 минут).

Перевести пшенную кашу в горшок (можно в глубокую глиняную миску), добавить сливочное масло, яйца, влить молоко, все тщательно перемешать. Отправить в предварительно нагретую до 200°С духовку на 30 минут.

Каша пшенная с грибами

Пшено - 0,5 ст.

Вода - 1-1,25 ст.

Шампиньоны - 100 г

Лук репчатый - 1 шт.

Масло растительное - 3 ст. л.

Соль - 0,75 ч. л. или по вкусу

Пшено перебрать, несколько раз хорошо промыть водой, в последний раз обдать кипятком.

Вскипятить воду в кастрюле с толстым дном. Всыпать крупу, посолить, довести до кипения и варить на слабом огне примерно 20-25 минут.

Лук почистить и нарезать квадратиками. Грибы мелко нарезать.

Обжарить лук на сковороде масле до нежно-золотистого цвета (3 минуты) на среднем огне, непрерывно помешивая. Затем пересыпать ее в миску.

В сковороду добавить еще 2 столовые ложки растительного масла и обжарить грибы на среднем огне, помешивая, 8-10 минут. Посолить.

В сковороду с грибами добавить лук и готовую пшенную кашу. Готовить пшенную кашу с грибами на медленном огне, помешивая, еще 5 минут.

При подаче пшенную кашу с грибами можно украсить зеленью.

Пшенная каша с мясом и овощами в мультиварке

Мясо - (говядина или курятина) - 800 г

Пшено - 1,5 ст.

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Кабачок (цуккини) - 1 шт.

Перец сладкий - 1 шт.

Помидор - 2 шт.

Оливковое масло - 1 ст. л.

Перец черный молотый - по вкусу

Соль - по вкусу

Мясо порезать кусочками. Выбрать в мультиварке режим "Тушение", влить растительное масло, выложить мясо, поперчить. Закрыть крышкой и тушить, периодически перемешивая.

Тем временем очистить лук и порезать ее. Добавить в чашу мультиварки, перемешать.

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Морковь очистить, нарезать крупной соломкой или кружочками. Добавить в чашу мультиварки и продолжить тушение.

Порезать перец сладкий соломкой, а цуккини полукольцами.

Пшено тщательно промыть под проточной водой.

После окончания процесса тушения мяса выложить в чашу мультиварки кабачки и сладкий перец, а поверх добавить пшено. Посолить кашу и влить теплую воду (из чайника) на 2 пальца ниже уровня пшена с овощами в чаше мультиварки. Поверх пшена выложить кусочками помидоры. Выставить режим "Каша" и варить ее 30 минут.

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