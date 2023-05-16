Какой сегодня православный праздник в календаре, приметы дня и что запрещает церковь 16 мая.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня отмечают православные, о чем просят у святых и какие главные запреты этого дня.

Православный праздник сегодня, 16 мая - день памяти мучеников Тимофея и Мавры

Тимофей и его супруга Мавра жили в III-IV веках. Тимофей был церковным чтецом, также он хранил и переписывал богослужебные книги. Это были времена правления императора Диоклетиана, когда шли гонения на христиан. На Тимофея донесли, что он хранит запрещенные книги, чтеца схватили и потребовали отречься от веры. Тимофей отказался, за что его начали пытать. Но после всех жестоких пыток мученик чудесным образом был исцелен Божьей благодатью.

Тогда к Тимофею позвали супругу Мавру, чтобы та убедила его. Ей не удалось это, более того - она тоже назвала себя христианкой и отказалась от богатства. Девушку подвергли жестоким пыткам, но и ей не смогли причинить зла. Тогда Тимофея и Мавру распяли друг против друга и оставили так на 9 дней и 10 ночей - так супруги и погибли. Христиане выкупили их тела и похоронили. Мощи мучеников стали целебными.

Видео дня

Народный праздник 16 мая называется Марфа Рассадница.

Какой сегодня праздник - народные приметы 16 мая

По приметам этого дня судили, какой будет погода и лето:

если утром роса - жди хорошую погоду, а если нет - будет дождь;

соловьи поют - вторая половина мая будет теплой;

черемуха пышно зацвела - дождей летом не будет.

В народе считалось, что сегодня коровы дают самое вкусное молоко, поэтому этот день еще называли Марфа Молочная.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 16 мая

Сегодня категорически запрещено скандалить супругам, даже повышать голос друг на друга. Считается, как проведешь этот день, такой будет семейная жизнь целый год: если в любви и мире - все будет хорошо, поругаетесь - к разлуке.

Нельзя сегодня проливать молоко - это к неприятностям. Не советуют начинать строительство дома. Церковь запрещает сегодня грустить и впадать в уныние.

Что сегодня можно делать

Тимофею и Марфе молились о мире и согласии в семье и хорошем урожае. В этот день сажали рассаду капусты и засевали огород. Капусту окропляли святой водой - чтобы защитить от вредителей. Также сегодня готовили зеленый борщ с крапивой и полагалось обязательно выпить вкусного домашнего молока.

Вас также могут заинтересовать новости: