Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

5 июля в православной церкви вспоминают епископа Евсевия Самосатского. Чем прославился святой, что можно и нельзя делать на церковный праздник и народные приметы дня - рассказываем в материале.

5 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Евсевий Самосатский жил в IV веке и был епископом в городе Самосаты. Он был известен как защитник христианской веры, за что его преследовали ариане. Епископ хранил у себя документ об избрании православного архиепископа Мелетия главой Антиохской кафедр. Император Констанций потребовал от Евсевия отдать его, иначе он лишит его правой руки. Епископ протянул обе руки, но документ не отдал. Император не причинил вреда христианину.

После Констанция на престол взошел Юлиан Отступник, и Евсевий в одежде воина (чтобы скрыть свой сан) отправился проповедовать христианство в Финикию, Палестину и Сирию. Позже власть снова менялась, а епископ еще не раз поддавался гонениям, его лишали кафедры епископа, а потом он возвращался на нее, чтобы продолжить свою работу.

Видео дня

Св. Евсевий Самосатский был убит женщиной-арианкой - она сбросила ему на голову черепицу. Епископ, умирая, попросил не казнить ее.

Святого Евсевия почитают 5 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святого будут 22 июня.

Народные приметы на 5 июля

Приметы дня говорят о том, какой будет погода и урожай:

дождь в этот день - к урожаю зерна;

туман над берегом - к ненастной погоде;

радуга появилась - пойдет дождь;

день выдался жаркий - зимой будут сильные морозы.

В народе праздник 5 июля прозвали Евсеев день - его считали днем свиданий и приятных знакомств.

5 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день запрещается:

ругаться - конфликт затянется на долгое время;

отправляться в дальнюю дорогу - будет неудачной;

расставаться с любимыми надолго - разлука может затянуться;

ходить в баню - в это время там парится нечисть и может навредить человеку.

также в этот день не советуют начинать какие-либо новые и важные дела до обеда - считается, что они обречены на неудачу. Тем, кто соблюдает Петров пост 2023, 5 июля нельзя есть рыбу и горячую пищу с маслом - положено только сухоядение.

Что можно делать 5 июля

День считается удачным для уборки в доме и работы в огороде и саду. 5 июля принято ходить в гости и принимать гостей, делать друг другу небольшие сюрпризы и подарки. Следует помочь тому, кто нуждается в чем-то.

По приметам, 5 июля можно встретить свою родственную душу.

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