Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

30 июля в православной церкви почитают великомученицу Марину Антиохийскую и преподобного Лазаря Галисийского. В народе праздник прозвали Марина и Лазарь. Кем были святые, традиции и запреты на церковный праздник - в материале.

30 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

О святой Марине известно немного. По преданию, она была дочерью языческого жреца Эдессия и жила в III веке в Антиохии Писидийской (сейчас это я Турция). Воспитывала Марину кормилица, от нее девочка узнала о христианской вере и крестилась в 12 лет. Отец от нее отрекся.

Через пару лет правитель области, увидев Марину на пастбище с овцами, решил сделать ей предложение. Девушка рассказала, что она христианка, но правитель был уверен, что она отречется. Увы, этого не произошло - Марину велели пытать привселюдно. Но в какой-то момент из ее рук опали оковы, а над головой появилась голубка с золотым венцом в клюве. Пораженный народ стал славить Бога. Марину казниил и вмест с ней 15 тысяч человек, которые уверовали в Христа.

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Лазарь Галисийский жил в X веке в Лидии (сейчас это Турция). Он принял христианство в позднем возрасте и тогда же – постриг в монастыре святого Саввы в Палестине, где провел 10 лет. Позже его рукоположили в пресвитеры, а потом он поселился на Галисийской горе возле Ефеса. Там же построил храм, а возле него стали селиться другие монахи.

Так, в монашеской общине Лазарь прожил до 72 лет, за свою жизнь прославился многими чудесами.

Святых вспоминают 30 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать их будут 17 июля.

Народные приметы на 30 июля

Приметы этого дня говорят о том, какими будут осень и зима:

какая погода в этот день - такая будет и в сентябре;

жара стоит - зима будет суровой;

гром в этот день - осень будет с дождями, зима - с морозами.

В народе 30 июля - праздник Марина Лазоревая или Марина Огненная. Назвали его так согласно другой легенде - дочь морского царя Марина сбежала от отца в земную жизнь. С тех пор в день ее рождения он сильно гневается. 30 июля часто идут грозовые дожди с яркой молнией.

30 июля - что сегодня нельзя делать

Есть несколько запретов в этот день:

нельзя свататься и жениться - вспоминая мученицу, считается, что это не сулит ничего хорошего;

не следует выходить на улицу во время грозы;

запрещается ругаться и браниться - чтобы молнией не ударило;

нельзя отказывать в помощи тому, кто попросит.

В этот день следует воздержаться от крупных трат - есть риск остаться без денег.

Что можно делать 30 июля

У святых просят защиты от огня - в первую очередь урожая, который мог погибнуть под молнией. К Марине обращаются с просьбой уберечь от болезней, молятся о мире в доме.

В этот день хорошо сделать генеральную уборку и вынести из дома все старое и ненужное. Считается, чем больше вынесешь - тем больше блага вернется. При этом выбрасывать все не приветствовалось - если вещь ненужная, но хорошая, то ее следует отдать нуждающимся. 30 июля по обычаю готовят рыбные блюда.

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