Какой церковный праздник отмечают 17 июля по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

17 июля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают великомученицу Марину Антиохийскую. В народе день прозвали Маринин. О традициях и приметах 17 июля и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

17 июля 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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17 июля по новому церковному календарю (30 июля - по старому) - день памяти великомученицы Марины Антиохийской.

О жизни святой Марины известно не очень много. Предание говорит, что она жила в III веке в Антиохии Писидийской (сейчас этоТурция) и была дочерью языческого жреца Эдессия. Девочка рано осталась без матери и ее воспитывала кормилица-христианка - от нее девочка узнала о христианской вере и крестилась в 12 лет. После этого отец от нее отрекся.

Однажды Марина пасла овец, и ее увидел правитель Антиохии. Он был поражен красотой девушки и решил взять ее в жены. Марина рассказала правителю, что она христианка и отказалась отречься от своей веры. Когда правитель понял, что не сможет переубедить и сломить Марины, то приказал заточить ее в тюрьму и предать пыткам. Марина не испугалась, и в какой-то момент во время пыток земля содрогнулась, с девушки упали оковы, а над головой появилась голубка с золотым венцом в клюве. Мучители на коленях стали просить пощады, а пораженный народ стал славить Бога. Увидев это, правитель веле немедленно казнить девушку. Вместе с ней казнили несколько тысяч человек, которые уверовали в Христа.

Мощи святой хранились в одном из храмов Константинополя до прихода крестоносцев в 1204 году.

Церковный праздник 17 июля по старому стилю

17 июля по старому календарному стилю - день памяти святителя Андрея, епископа Критского.

О чем говорят приметы на 17 июля

По приметам дня можно узнать, какими будут осень и зима:

какая погода 17 июля - такая же будет и в сентябре;

очень жаркий день сегодня - зима будет суровой;

гром в этот день - осень будет с дождями, а зима - с морозами.

В народном календаре 17 июля - праздник Маринин день или Марина Огненная. Прозвали его так согласно одной легенде, по которой Марина, дочь морского царя, сбежала от отца в земную жизнь. С тех пор в день ее рождения он сильно гневается и мечет гром и молнии, стараясь поразить непокорную дочь. Замечено, что 17 июля обычно идут грозовые дожди с молнией.

Что нельзя делать 17 июля

17 июля, как и в другой день, церковь выступает против сквернословия, ссор, зависти, жадности, клеветы, сплетен, мести и уныния.

По приметам дня 17 июля не следует принимать серьезных решений, делать крупные покупки, требующие больших затрат и рассказывать о планах. Не советуют также свататься и жениться, выходить на улицу во время грозы и даже наблюдать за грозой - день считается опасным.

Что можно делать 17 июля

Святой Марине обращаются с просьбами уберечь от болезней, молятся о мире в доме, просят также защиты от огня - в первую очередь урожая, который мог погибнуть под молнией.

По приметам в этот день хорошо делать генеральную уборку и выбрасывать или отдавать ненужные вещи тем, кто нуждается: чем больше отдашь - тем больше блага вернется. Подстричься сегодня - хорошая традиция дня. По обычаю 17 июля готовят рыбные блюда.

17 июля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Леонид, Вероника, Маргарита, Марина.

По старому стилю именины празднуют Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Василий, Георгий, Дмитрий, Мария, Марк, Михаил, Николай, Татьяна.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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