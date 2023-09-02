Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

3 сентября по новому церковному календарю вспоминают святых мучениц Василиссу и Домну Никомидийских. О подвиге этих святых, какие традиции этого дня и запреты на церковный праздник - рассказываем в материале.

3 сентября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому стилю

Домна Никомидийская жила в III-IV веке, во времена правления императоров-язычников Максимиана и Диоклетиана. Она была языческой жрицей и обитала во дворце. Но однажды ей довелось познакомиться с трудами богословов, она приняла христианство. Чтобы избежать наказания, Домна выдала себя за сумасшедшую и ушла из дворца в монастырь. Некоторое время она скрывалась там, а затем отрезала волосы, переоделась в мужчину и поселилась в пещере. Но об этом узнали правители, ее схватили и приговорили к казни.

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Василисса Никомидийская жила в IV веке и еще девочкой погибла за веру. Ей было 9 лет, когда ее привели на суд к правителю Никомедии Александру. Тот уговаривал ребенка отречься от веры и сделать поклон языческим идолам. Но Василисса упрямо отказывалась. Тогда ее приговорили к пыткам и бросили в огонь, но он не тронул мученицу. Василиссу отдали на съедение зверям, но они не причинили ей вреда. Правителю ничего не оставалось, как отпустить девочку, а сам он уверовал в Христа. Известно, что Василиса вышла за город и стоя на камне, помолилась - в этот момент из камня забил источник, который исцелили много людей.

Святых почитают 3 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023 года). По старому стилю их вспоминают 16 сентября.

Народные приметы 3 сентября

Приметы этого дня говорят о том, какой будет осень и погода в ближайшее время:

дождь в этот день после обеда - погода испортится надолго;

закат красного цвета - похолодает;

гром гремит - к теплой осени;

хороший день выдался - весна будет поздней.

В народном календаре 3 сентября - праздник Василиссы, Домна Доброродная.

3 сентября - что сегодня нельзя делать

Запреты этого дня такие:

запрещено ссориться и сплетничать - все сказанное вернется втройне;

нельзя оставлять беспорядок в доме;

не следует поднимать деньги, потерянные кем-то - можно навлечь нищету;

не следует играть свадьбу и делать предложение - союз будет неудачным.

По народным поверьям в этот не следует слишком часто смотреть в зеркало, так как можно привлечь нечисть с потустороннего мира.

Что можно делать 3 сентября

У святой Василиссы просят исцелить больных, дать окрепнуть после тяжелой болезни, молятся за детей и обращаются с просьбами найти дорогу к Господу.

В этот день нужно сделать уборку в доме и выбросить из него все ненужные вещи: хорошие - отдать нуждающимся, а остальное - сжечь. Считается, что на место старого обязательно придет новое, благостное. Интересно, что старую обувь в старину не выбрасывали, а вешали на забор - она защищала дом от порчи и сглаза.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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