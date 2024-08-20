Какой церковный праздник отмечают 21 августа по новому и старому стилю, запреты этого дня, у кого именины.

21 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают апостола от 70-ти Фаддея и мученицу Вассу. В народе день прозвали Фаддей Проповедник и Василиса Льняница. Рассказываем о традициях и приметах 21 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

21 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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21 августа по новому церковному календарю (3 сентября по старому) - день памяти апостола от 70-ти Фаддея, ученика Иоанна Крестителя, и мученицы Вассы Аллонской.

Фаддей жил в I веке, в сирийском городе Едесса. Однажды он услышал проповедь Иоанна Крестителя в Иерусалиме и после этого уверовал в Бога и принял крещение в реке Иордан. Затем он последовал за Иисусом и стал одним из 70 апостолов.

После распятия и воскрешения Иисуса Фаддей отправился проповедовать в Сирию и Месопотамию, а по возвращению основал на родине два храма - в Эдессе и Вирите. После святой много странствовал с проповедями, многих обратил в христианскую веру и творил чудеса. По одной из легенд он мирно умер в финикийском городе Вирит (Бейрут), по другой - был казнен.

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Мученица Васса жила на рубеже III-IV веков. Сама она была родом из Едессы (Македония), из христианской семьи. Васса вышла замуж за язычника, но троих сыновей воспитала в духе христианства. На нее правителю донес сам супруг, но они, несмотря на угрозы, отказались отречься от веры. За это их казнили.

Примерно в 450 году, в Халкидоне в честь Вассы построили церковь, которая была со всех сторон видна морякам - они считали мученицу Алонскую своей покровительницей.

Церковный праздник 21 августа по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти чудотворца Мирона, Критского епископа, а также преподобного Григория, иконописца Печерского.

О чем говорят приметы на 21 августа

По приметам дня можно узнать о погоде в ближайшее время и какой будет осень:

день выдался ясный - еще четыре недели будет теплая и солнечная погода;

пожелтела верхушка у березы - к ранней осени;

рябины много - осень будет дождливой;

листва на деревьях начала желтеть снизу - бабье лето будет долгим.

В народном календаре 21 августа - праздник Василиса Льняница, прозвали его так поому, что с этого дня обычно начиналась уборка льна. Второе название праздника - Фаддей Проповедник.

Что нельзя делать 21 августа

21 августа, как и в другой день, церковь не одобряет и выступает против ругани, злости, сплетен, зависти и жадности, мести, а также отчаяния. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

По народным приметам в этот день не стоит ходить в гости или приглашать гостей - это к неприятностям и конфликтам. Следует также быть осторожным с деньгами - крупные покупки лучше перенести на следующий день.

Что можно делать 21 августа

В молитвах к апостолу Фаддею обращаются с просьбами о помощи в трудных жизненных ситуациях, просят заступничества и сил.

В это время также заканчивают сбор яблок, а на огородах сеют щавель. Считается, что яблоки, собранные сегодня, имеют целебную силу, а собрать их все нужно, чтобы в следующем году был богатый урожай.

21 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Ефрем, Корнилий, Игнатий, Фаддей, Павел.

По старому стилю именины празднуют Григорий, Леонид, Мирон, Николай, Федор.

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