Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

18 августа в церкви почитают память мученика Евсигния Антиохийского. В народном календаре - Луков день. О жизни святого, традициях на церковный праздник и что запрещено делать в этот день - в материале.

18 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Евсигний жил в III веке и был римским воином. Он исповедовал христианство и по преданию, однажды увидел на небе явление Креста в виде звезд. С тех пор побеждал во всех битвах.

В старости Евсигний ушел со службы и поселился в родной Антиохии, где посвятил себя молитвам и посту. Но в то время на престол взошел ярый язычник Юлиан Отступник, которому тут же доложили о Евсигнии. Когда 110-летнего бывшего воина привели на суд, то святой обличил Юлиана в преступлениях против Христа. Император за это велел его казнить.

Видео дня

Святого почитают 18 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать его будут 5 августа.

Народные приметы на 18 августа

Приметы этого дня говорят о том, какой будет погода и первый зимний месяц:

вода в реке пенится - через день будет дождь;

лягушки громко квакают - скоро потеплеет

облака висят низко над лесом - пора идти за грибами;

какая погода в этот день - таким будет декабрь.

В народном календаре 18 августа - праздник Луков день, Евстигней Житник. К этому времени обычно заканчивался сбор урожая и вязали связки из лука на зиму.

18 августа - что сегодня нельзя делать

Есть несколько запретов этого дня:

запрещается ссориться, ругаться, желать зла - продолжается пост;

нельзя отказывать в помощи - ни людям, ни животным;

не следует разговаривать во время работы в поле или на огороде - к неприятностям.

Тем, кто соблюдает Успенский пост, нельзя есть горячую еду и растительное масло.

Что можно делать 18 августа

В этот день можно делать уборку, работать на огороде и в поле. По старинному обычаю принято готовить блюда с луком, а в доме нужно повесить связку лука - чтоб здоровье было крепче. Чтобы избавиться от болезней, а особенно от проблем со спиной, в этот день нужно проявить щедрость - поделиться с соседями частью своего урожая.

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