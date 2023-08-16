Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

17 августа в церкви почитают память преподобной мученицы Евдокии Римляныни. В народном календаре день называется Авдотья Малиновка. О том, кем была святая, традициях дня и запретах на церковный праздник - рассказываем в материале.

17 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Евдокия Римляныня жила в IV веке. Она была знатного рода и с детства воспитывалась в христианских традициях.

Однажды она вместе с другими христианами попала в плен к персидскому царю Сапору. Их бросили в темницу, где святая Евдокия всячески поддерживала всех, а многих других обратила в христианскую веру. Ее заставляли отречься от Христа, поддавая мучением. Когда поняли, что это безуспешно, мученицу казнили.

Видео дня

Святую почитают 17 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать ее будут 4 августа.

Народные приметы на 17 августа

Приметы погоды этого дня говорят о том, какими будут урожай, осень и погода в ближайшее время:

хорошая погода в этот день - ноябрь будет тоже погожим;

много малины - к богатому урожаю пшеницы;

дождь утром - осень будет ранней;

туман над лесом - можно идти за грибами.

В народном календаре 17 августа - праздник Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. В этот день традиционно собирали урожай ягод малины и последние огурцы.

17 августа - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько запретов:

запрещается ругаться, сквернословить;

нельзя отказывать в помощи;

не следует работать женщинам на огороде и в поле - но копать картошку могут мужчины;

не стоит брать в долг деньги - окажешься в долговой яме;

нельзя носить одежду черного цвета - отвернутся удача и финансовое благополучие.

По народным поверьям, девушкам в этот день не стоит идти на свидание - их могут обмануть.

Продолжается Успенский пост - тем, кто придерживается его, в этот день можно есть горячую пищу, но без растительного масла.

Что можно делать 17 августа

Святую Евдокию просят укрепить веру и дать сил вынести все жизненные невзгоды. В этот день женщинам не полагается работать, но можно собирать урожай малины и огурцов и делать из них заготовки на зиму.

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