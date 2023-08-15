Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

16 августа в церкви вспоминают святых Исаакия, Далмата и Фавста. В народном календаре - Исаакий Малинник. Кем были святые, традиции этого дня и что нельзя делать - рассказываем в материале.

16 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Преподобный Исаакий, Далмат и Фавст были игуменами Далматского монастыря. Изначально Далмат был военным и служил у царя Феодосия Великого. Но потом отказался от мирского и вместе с сыном Фавстом ушел в обитель преподобного Исаакия возле Константинополя (примерно в 381 году). Там они приняли постриг и начали вести строгую жизнь.

Святой Исаакий оставил Далмата после себя игуменом и обитель стала называться Далматской. Преподобный Далмат славился как защитник православной веры. В 431 году на III Вселенском Соборе в Ефесе он осудил учение Нестория - тот заявил, что Христос не Бог, а человек, в котором жил Бог, но его божественная и человеческая природа отделимы. После этого Далмата возвели в архимандриты Далматской обители. Умер он в глубокой старости. Святой Фавст, который был известен своими постническими подвигами, стал игуменом после отца.

Видео дня

Святых почитают 16 августа по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать их будут 3 августа.

Народные приметы на 16 августа

Приметы дня говорят о том, какой будет погода сейчас, осенью и зимой:

какая погода в этот день - таким будет октябрь;

сильный ветер с дождем - осень будет сырой и холодной;

ветер южный - зимой будет много снега.

В народе 16 августа - праздник Исаакий Малинник, в это время поспевала поздняя малина.

16 августа - что сегодня нельзя делать

Запреты этого дня такие:

нельзя ругаться и сквернословить, сплетничать, клеветать, желать зла;

запрещено лениться - проведешь день лежа, то вскоре сляжешь;

тем, кто соблюдает Успенский пост - нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца, рыбу.

Главный запрет дня - нельзя убирать, подметать и выносить мусор. Считается, что тогда можно остаться с "чистым" кошельком и вымести из дома благополучие.

Что можно делать 16 августа

В этот день можно и нужно работать - все сделанное принесет хорошие плоды. В старину традиционно варили варенье из ягод - оно считалось целебным.

16 августа - благоприятный день для женитьбы. Во время поста таинство венчания не совершается, но брак регистрировать можно.

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