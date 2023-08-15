Народный праздник 16 августа известен под названиями Антон-вихровей, Исаакий-малинник.

Православная церковь 16 августа чтит память чудотворца Антония Римлянина и преподобного Исаакия Далматского.

В Антонов день часто дул мощный промозглый ветер, который свидетельствовал о скором приближении осени. Часто погода в этот день походила на осеннюю и напоминала земледельцам, что пора заканчивать с уборкой сена.

В этот народный праздник в садах созревали калина, черемуха и малина. Женщины посвящали день сбору ягод и приготовлению консервации из них. А на кустах малины и смородины в эту дату обрывали листья и засушивали, чтобы зимой заваривать вкусный чай.

Видео дня

В народный праздник 16 августа женщины проводили обряд на привлечение счастья. Для этого брали три вида смородины - красную (на успех), черную (на защиту от зла) и белую (на семейное счастье), и варили из них компот. Напитком угощали всех домочадцев.

А мужчины в праздник 16 августа осматривали погреб и амбар, и подготавливали к хранению зерна и консервации. При необходимости помещения красили, окуривали полынью для отпугивания мышей, заменяли гнилые доски.

16 августа - знак Зодиака

Рожденный 16 августа человек по знаку Зодиака - Лев. По характеру он активный и решительный. Именинники этого дня очень надежные друзья. Они являются опорой семьи, через них решаются все семейные проблемы. Эти люди не боятся брать на себя лидерство и лично отвечать за последствия.

Что нельзя делать 16 августа

По давним приметам, в этот день нельзя проводить уборку в доме, иначе в кошельке будет пусто. Также нельзя выносить из дома мусор, чтобы не вынести вместе с ним свое счастье и благополучие.

Лениться и бездельничать в этот день также не стоит, иначе не будет везти в делах.

Поскольку ещё длится Успенский пост, нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца.

Не стоит в этот день ссориться с родными, вспоминать прошлые обиды и конфликтовать - даже небольшое выяснение отношений может вылиться в скандал.

Неудачный день для венчания и свадьбы.

Приметы погоды 16 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Южный ветер дует - к холодной зиме, западный - к жаркому сентябрю.

Если дата выпадает на новолуние, то в этом году будет богатый урожай зерновых.

Какая погода сегодня, такой будет октябрь.

Облака вытянулись в одну линию на горизонте - к сильному ветру.

Если куры или утки начали сильно линять, то скоро похолодает.

Кошка весь день прячется в теплое место - к похолоданию.

Если по воздуху летает паутина, то погода в ближайшие дни будет жаркой.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: