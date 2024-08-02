Какой церковный праздник отмечают 3 августа по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

3 августа по новому церковному календарю православные верующие вспоминают преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста. В народе день получил название Исаакий Малинник. Рассказываем о традициях и приметах 3 августа и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

3 августа 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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3 августа по новому церковному календарю (16 августа по старому) - день памяти преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста, игуменов Далматского монастыря, живших в IV-V веках.

Преподобный Исаакий жил в IV веке, в Византийской империи. Это были времена правления императора Валента, который был сторонником ереси арианства - она отрицала равенство природы Бога Отца и Бога Сына. Император насаждал арианство, а православные храмы закрывал.

Чтобы переубедить правителя, Исаакий отправился в Константинополь. Валент в это время как раз вел свое войско на битву с племенем вестготов. Тогда монах закричал императору из толпы: "Отопри храмы православным, и тогда Господь поможет тебе!" Правитель рассердился и велел бросить Исаакия в тюрьму. Но его пророчество сбылось: вестготы разбили императорское войско, а сам Валент погиб. Новым императором стал Феодосий - он освободил Исаакия, вернул храмы православным и победил готов.

Преподобный Далмат жил в конце IV века и был воином у святого благоверного царя Феодосия. Но спустя какое-то время Далмат решил оставить мирскую жизнь и вместе с сыном Фавстом ушел в обитель преподобного Исаакия, а со временем стал там игуменом. Именно по его имени монастырь получил свое название - Далматский.

Далмат прославился как защитник православной веры. Так, в 431 году на III Вселенском Соборе в Ефесе он осудил учение Нестория, который заявил, что Христос - не Бог, а человек, в котором жил Бог, а его божественная и человеческая природа отделимы.

Сын Далмата, Фавст, как и отец, был аскетом и подвижником - он прославился своими постническими подвигами. После смерти отца он также стал игуменом Далматского монастыря.

Церковный праздник 3 августа по старому стилю

Ранее мы расказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти преподобных Онуфрия и Онисима Печерских.

О чем говорят приметы на 3 августа

По приметам дня можно понять, какой будет погода в ближайшее время, а также какими будут осень и зима:

дождь идет с утра - ненастье затянется;

какая погода 3 августа - таким будет и октябрь;

сильный ветер с дождем сегодня - осень будет сырой и холодной;

дует ветер с юга - зимой будет много снега;

домашние птицы начинают линять - жди заморозки.

В народном календаре 3 августа - праздник Исаакий Малинник. Прозвали его так потому, что в это время обычно поспевает поздняя малина и дает второй урожай ремонтантная.

Что нельзя делать 3 августа

Сегодня, как и в любой другой день, церковь не одобряет и выступает против сквернословия, ругани, сплетен, злобы, зависти и жадности, мести, отчаяния. Запрещается отказывать в помощи просящему. Тем, кто соблюдает Успенский пост, нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца, рыбу.

По народной примете 3 августа нельзя лениться - если проведешь день лежа, то вскоре сляжешь. Главный запрет дня - не стоит затевать уборку и выносить мусор. Считается, что тогда останешься с "чистым" кошельком.

Что можно делать 3 августа

К преподобным Исаакию, Далмату и Фавсту обращаются с просьбами о милости Божьей.

В народе считается, что 3 августа - благоприятный день для работы, все начатое или сделанное сегодня принесет хорошие плоды. Также эта дата благоприятна для женитьбы: во время поста таинство венчания не совершается, но брак регистрировать можно.

3 августа - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антон, Вячеслав, Иван, Николай.

По старому стилю именины празднуют Георгий, Егор, Юрий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор, Анна, Ефросинья.

Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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