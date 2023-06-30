Рассказываем, какой завтра праздник отмечают православные и какие запреты дня не следует нарушать.

1 июля почитают мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Кем были эти святые, народные приметы, что можно и что нельзя делать в этот день и почему - рассказываем в материале.

Православный праздник 1 июля - день памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула

Святых Леонтия, Ипатия и Феодула почитают 1 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святых будут 18 июня.

Леонтий, Ипатий и Феодул жили в I веке и были римскими воинами. Леонтий был христианином и обращал в веру язычников. За это его приказали схватить и доставить к правителю - послали за Леонтием двух стражников, Ипатия и Феодула. В дороге один из них заболел и выздоровел после молитвы Леонтия. Тогда оба стражника уверовали в Христа. Узнав об этом, правитель разгневался, заставлял их отречься от веры, а после отказа велел всех троих казнить.

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Народные приметы на 1 июля

Приметы дня говорят о погоде и урожае:

роса выпала утром - урожай будет хорошим;

туман с утра - днем будет жарко;

закат розовый - установится хорошая погода.

В народе день 1 июля прозвали Ярилин день, Макушка лета - это время разгара летней поры, которое посвящали богу Яриле.

Что нельзя делать 1 июля

В этот день запрещается:

ссориться и выяснять отношения - конфликт затянется надолго;

печалиться и жаловаться на судьбу - судьба отвернется;

пускать деньги на ветер - можно остаться нищим;

хвастаться - ждет крах.

Также в этот день категорически запрещается находиться в одиночестве - весь год будешь одиноким.

Что можно делать 1 июля

Святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула считают защитниками воинов и просят у них покровительства для них.

1 июля у наших предков был праздником. В этот день нужно было обязательно умыться росой или пробежаться по ней. По поверьям, ярилина роса девушек делает красивее, женщин - моложе, а мужчинам добавляет мужскую силу. Также принято наводить в доме порядок, принимать гостей, накрывать вкусный стол. День 1 июля нужно провести весело - тогда весь год будешь купаться в благополучии и удаче.

Тем, кто соблюдает Петров пост 2023, в этот день можно есть рыбу, горячую пищу с маслом и немного вина.

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