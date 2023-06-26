Пророка Елисея почитают 27 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святого будут 14 июня.
Житие пророка Елисея
Пророк Елисей жил в X-IX веках до Рождества Христова. Предание рассказывает, что когда он родился, случилось чудо: золотой идол, которому обычно поклонялись местные, вскрикнул. Люди решили, что это неспроста.
Так и случилось: во взрослом возрасте Елисей стал помощником Ильи-пророка. А затем и сам начал пророчествовать. Пророк предсказывал будущее и без боязни говорил правду даже царям. Также Елисей имел особый дар чудотворения - в Писании сказано, что он мог исцелить безнадежно больных и оживлять умерших.
Умер пророк в глубокой старости, его мощи по приказу императора Юлиана Отступника хотели сжечь, но они сохранились и частично перенесены в Александрию.
Народные приметы на 27 июня
В народе день святого Елисея получил название Елисей Гречкосей. Приметы 27 июня говорят о будущей погоде и урожае:
- дождь в этот день - ненастье еще 7 недель будет;
- лягушки громко квакают - будут сильные дожди;
- комаров много - к урожаю ягод;
- мошкара летает тучами - в сезоне будет много грибов.
Гречкосеем день прозвали потому, что в это время приступали к позднему посеву гречки.
Что нельзя делать 27 июня
Запреты этого дня такие:
- не следует лениться - к болезням и хандре;
- нельзя ругаться и скандалить;
- не стоит отказывать в милостыне;
- запрещено употреблять алкоголь - в этот день его наливают бесы.
Считается, что 27 июня нужно как можно больше работать или делать что-нибудь по дому.
Что можно делать 27 июня
Святому молятся о здоровье детей и родственников, просят защиты незаслуженно обиженные. У пророка Елисея можно просить все, чего угодно - все пожелания сбудутся очень скоро. Но при этом важно соблюдать одно правило: просить нужно с чистой душой и мыслями и ни в коем случае не желать зла другим.
Считается, что если в этот день крестить ребенка, то он будет счастлив. А чтобы в доме всего было вдоволь, а жильцов сопровождала удача, нужно приготовить и поесть гречневую кашу.
Продолжается Петров пост 2023 - разрешается горячая пища с маслом и рыба.