27 июня почитают пророка Елисея, а сам день считают чудотворным.

Пророка Елисея почитают 27 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святого будут 14 июня.

Житие пророка Елисея

Пророк Елисей жил в X-IX веках до Рождества Христова. Предание рассказывает, что когда он родился, случилось чудо: золотой идол, которому обычно поклонялись местные, вскрикнул. Люди решили, что это неспроста.

Так и случилось: во взрослом возрасте Елисей стал помощником Ильи-пророка. А затем и сам начал пророчествовать. Пророк предсказывал будущее и без боязни говорил правду даже царям. Также Елисей имел особый дар чудотворения - в Писании сказано, что он мог исцелить безнадежно больных и оживлять умерших.

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Умер пророк в глубокой старости, его мощи по приказу императора Юлиана Отступника хотели сжечь, но они сохранились и частично перенесены в Александрию.

Народные приметы на 27 июня

В народе день святого Елисея получил название Елисей Гречкосей. Приметы 27 июня говорят о будущей погоде и урожае:

дождь в этот день - ненастье еще 7 недель будет;

лягушки громко квакают - будут сильные дожди;

комаров много - к урожаю ягод;

мошкара летает тучами - в сезоне будет много грибов.

Гречкосеем день прозвали потому, что в это время приступали к позднему посеву гречки.

Что нельзя делать 27 июня

Запреты этого дня такие:

не следует лениться - к болезням и хандре;

нельзя ругаться и скандалить;

не стоит отказывать в милостыне;

запрещено употреблять алкоголь - в этот день его наливают бесы.

Считается, что 27 июня нужно как можно больше работать или делать что-нибудь по дому.

Что можно делать 27 июня

Святому молятся о здоровье детей и родственников, просят защиты незаслуженно обиженные. У пророка Елисея можно просить все, чего угодно - все пожелания сбудутся очень скоро. Но при этом важно соблюдать одно правило: просить нужно с чистой душой и мыслями и ни в коем случае не желать зла другим.

Считается, что если в этот день крестить ребенка, то он будет счастлив. А чтобы в доме всего было вдоволь, а жильцов сопровождала удача, нужно приготовить и поесть гречневую кашу.

Продолжается Петров пост 2023 - разрешается горячая пища с маслом и рыба.

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