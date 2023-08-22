Какой завтра праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

23 августа в церкви почитают память святого Лаврентия Римского и других мучеников. Чем прославились святые и что нельзя делать на церковный праздник, рассказываем в материале.

23 августа 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Му­че­ни­ки ар­хи­ди­а­кон Лав­рен­тий, па­па Сикст, диа­ко­ны Фе­ли­кис­сим и Ага­пит, а также во­ин Ро­ман жили во времена императора Валериана в Риме. Тогда папа, который занимал Римский престол, избирался на верную смерть. Поэтому и папу Сикста вместе и диаконами - Фе­ли­кис­симом и Ага­питом - заключили в темницу. Накануне папа попросил Лаврентия раздать все имущество и предсказал ему также мученическую смерть.

Лаврентия взяли под стражу, услышав, что у того есть большое имущество. В темнице архидиакон исцелял больных и многих обратил в христианскую веру, в том числе и мальчика-надзирателя. Когда же у Лаврентия потребовали показать, где хранятся его сокровища, он собрал нищих и сказал: "Вот те сосуды, в которых вложены сокровища. И все, кто влагает свои сокровища в эти сосуды, с избытком получают их в Царствии Небесном". Лаврентия стали пытать и заставлять отказаться от Христа, но безуспешно. В конце концов мученик умер, а позже казнили и тех, кто поддерживал его.

Видео дня

Святого почитают 23 августа по нынешнему календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) вспоминать его будут 10 августа.

Народные приметы на 23 августа

По приметам этого дня судили, какой будут осень и зима:

стоит очень жаркая погода - осень будет дождливой;

сильный дождь в этот день - к затяжной осени;

день погожий и теплый - можно ходить на рыбалку до конца лета, лов будет удачный;

вода в водоемах спокойная - осень и зима будут теплыми.

В народе 23 августа - праздник Лаврентий Зоречник, или Лаврентьев день. Прозвали его Зоречником из-за очень красивых рассветов и закатов - алых и багровых.

23 августа - что сегодня нельзя делать

На церковный праздник есть несколько запретов:

запрещается повышать голос, спорить, ругаться;

не следует отказывать в помощи и милостыне;

запрещено лениться - к большим финансовым проблемам и разорению;

делиться своими планами - постигнут неудачи и ничего не сбудется.

Продолжается Успенский пост - тем, кто постится, запрещена любая горячая пища с маслом - в этот день полагается сухоядение.

Что можно делать 23 августа

Святой Лаврентий исцеляет от болезней глаз, ему молятся с просьбой вернуть зрение и защитить от сглаза. В народе было принято в этот день умываться утренней росой, чтобы смыть все болезни.

В праздник можно заниматься хозяйственными делами, делать уборку в доме, перетряхивать и выносить на солнце одеяла, перины и подушки. Девушки в старину в этот день искали цветок ромашки и клали его в мешочек - считалось, что если везде носить с собой, то в течение месяца встретишь свою судьбу.

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