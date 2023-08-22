Народный праздник 23 августа известен под названиями Лаврентьев день, Лаврентий-зоречник.

Православная церковь 23 августа отмечает день память Лаврентия Римского, который до перехода на Божью службу был искусным врачом. Святой Лаврентий считается целителем глазных болезней, поэтому ему молятся об исцелении люди, у которых есть проблемы со зрением.

Этот народный праздник в давние времена был известен под названием Лаврентий-зоречник, поскольку в конце августа часто бывают красивые алые вечерние зори. В целом же погода в этот период постепенно портилась и всё больше напоминала осеннюю.

К этому дню в реках и озерах люди уже не купались, поскольку вода даже в южных областях становилась слишком холодной. Но на водоемы ещё ходили для рыбалки - в конце лета рыба хорошо клюет. Также по состоянию реки определяли, какой будет погода осенью и зимой. Если поверхность воды спокойная и гладкая, то осень будет теплой, а если видна зыбь, то до весны будут морозы.

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В народный праздник 23 августа вся природная вода считается целебной. В этот день можно набрать воду из родника или колодца, либо умыться утренней росой. Наши предки старались в эту дату как можно раньше вывести домашний скот на выпас, чтобы животные травы с росой поели.

Крестьяне в праздник 23 августа заканчивали копать картошку, если погода была хорошей. Также в эту дату собирали овощи и фрукты, и готовили консервацию. День считается удачным для уборки урожая для длительного хранения - он пролежит до весны. Владельцы больших участков или крупного скота подготавливали продукты на продажу, поскольку приближался период ярмарок.

23 августа - знак Зодиака

Рожденный 23 августа человек по знаку Зодиака - Дева. Это очень энергичный и оптимистичный человек. С ним никогда не бывает скучно. Умеет поддержать хорошим советом и утешить добрым словом, хотя и сам часто нуждается в поддержке. Именинники 23 августа часто бывают неуверенными в себе и не верят в собственные силы.

Что нельзя делать 23 августа

Женщинам в эту дату нельзя ходить в одиночку в лес или в горы, иначе может случиться беда. Также им нельзя мочить ноги в холодной воде - это принесет болезни ног.

У православных в эту дату продолжается Успенский пост, в течение которого нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца и рыбу, а также злословить, желать зла другим людям, злоупотреблять алкоголем.

Рыбакам нельзя ловить рыбу в незнакомом месте, а грибникам - искать грибы в неизученной части леса, иначе есть риск попасть в неприятности.

Неудачный день для сбора меда и работы на пасеке.

Не ссорьте сегодня, не повышайте голос на близких и не вспоминайте старые обиды. Начатый 23 августа конфликт затянется надолго.

Приметы погоды 23 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Чем больше желудей уродилось на дубе, тем богаче будет урожай в следующем году.

Чем больше ягод на рябине и калине уродилось, тем холоднее будет зима.

Если 23 августа или в предыдущие три дня шел дождь, то не стоит копать картошку, иначе перед закладкой на хранение придется долго сушить клубни.

На поверхности воды появились мелкие волны - зима и осень будут холодными.

Если кроты выкопали много нор, то последние дни августа будут дождливыми.

Береза начала желтеть - признак ранней осени.

Если аисты уже улетают в теплые края, то осень будет ранней, а бабье лето - коротким.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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