Какой сегодня праздник 23 августа / фото ua.depositphotos.com

Православная церковь 23 августа отмечает день память Лаврентия Римского, который до перехода на Божью службу был искусным врачом. Святой Лаврентий считается целителем глазных болезней, поэтому ему молятся об исцелении люди, у которых есть проблемы со зрением.

Этот народный праздник в давние времена был известен под названием Лаврентий-зоречник, поскольку в конце августа часто бывают красивые алые вечерние зори. В целом же погода в этот период постепенно портилась и всё больше напоминала осеннюю.

К этому дню в реках и озерах люди уже не купались, поскольку вода даже в южных областях становилась слишком холодной. Но на водоемы ещё ходили для рыбалки - в конце лета рыба хорошо клюет. Также по состоянию реки определяли, какой будет погода осенью и зимой. Если поверхность воды спокойная и гладкая, то осень будет теплой, а если видна зыбь, то до весны будут морозы.

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В народный праздник 23 августа вся природная вода считается целебной. В этот день можно набрать воду из родника или колодца, либо умыться утренней росой. Наши предки старались в эту дату как можно раньше вывести домашний скот на выпас, чтобы животные травы с росой поели.

Крестьяне в праздник 23 августа заканчивали копать картошку, если погода была хорошей. Также в эту дату собирали овощи и фрукты, и готовили консервацию. День считается удачным для уборки урожая для длительного хранения - он пролежит до весны. Владельцы больших участков или крупного скота подготавливали продукты на продажу, поскольку приближался период ярмарок.

23 августа - знак Зодиака

Рожденный 23 августа человек по знаку Зодиака - Дева. Это очень энергичный и оптимистичный человек. С ним никогда не бывает скучно. Умеет поддержать хорошим советом и утешить добрым словом, хотя и сам часто нуждается в поддержке. Именинники 23 августа часто бывают неуверенными в себе и не верят в собственные силы.

23 августа праздник Украина / фото pixabay.com

Что нельзя делать 23 августа

Женщинам в эту дату нельзя ходить в одиночку в лес или в горы, иначе может случиться беда. Также им нельзя мочить ноги в холодной воде - это принесет болезни ног.

У православных в эту дату продолжается Успенский пост, в течение которого нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца и рыбу, а также злословить, желать зла другим людям, злоупотреблять алкоголем.

Рыбакам нельзя ловить рыбу в незнакомом месте, а грибникам - искать грибы в неизученной части леса, иначе есть риск попасть в неприятности.

Неудачный день для сбора меда и работы на пасеке.

Не ссорьте сегодня, не повышайте голос на близких и не вспоминайте старые обиды. Начатый 23 августа конфликт затянется надолго.

Приметы погоды 23 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

  • Чем больше желудей уродилось на дубе, тем богаче будет урожай в следующем году.
  • Чем больше ягод на рябине и калине уродилось, тем холоднее будет зима.
  • Если 23 августа или в предыдущие три дня шел дождь, то не стоит копать картошку, иначе перед закладкой на хранение придется долго сушить клубни.
  • На поверхности воды появились мелкие волны - зима и осень будут холодными.
  • Если кроты выкопали много нор, то последние дни августа будут дождливыми.
  • Береза начала желтеть - признак ранней осени.
  • Если аисты уже улетают в теплые края, то осень будет ранней, а бабье лето - коротким.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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