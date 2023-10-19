Какой завтра праздник отмечают верующие, главные запреты дня и у кого именины.

20 октября по новому церковному календарю вспоминают великомученика Артемия Антиохийского. В народном календаре - Артемьев день. Кого почитают в этот день по старому стилю, что можно и нельзя делать, а также приметы дня - в материале.

20 октября 2023 - какой завтра церковный праздник по новому и старому календарю

20 октября (2 ноября по юлианскому календарю) - день памяти великомученика Артемия Антиохийского, военачальника.

Артемий Антиохийский жил в IV веке. Он был воеводой у императора Константина Великого, но после того, как закончил службу, уехал в Египет - в награду за службу его назначили наместником. После императора Константина к власти пришел Юлиан Отступник, который начал гонения на христиан. Попал под лихую руку и Артемий - бывший военачальник выступил против бесчинств, за что его схватили и стали пытать, чтобы он отказался от веры. Святой Артемий стойко перенес все муки, но не отрекся от христианства. За это его казнили.

Видео дня

Тело мученика тайком перевезли в Константинополь, частица его мощей хранится в Киево-Печерской лавре.

Праздник 20 октября по старому стилю - день памяти святого Сергия Печерского, а также мучеников Сергия и Вакха. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 7 октября.

Приметы на 20 октября

Приметы этого дня говорят о том, как скоро начнутся зима и холода:

деревья не успели сбросить листву - зима начнется через 30 дней;

стоит хорошая погода - такая продержится до 10 ноября;

луна бледная и мутная - жди через несколько дней снега и мороза

галки и вороны шумят и летают хаотически - скоро выпадет снег;

куры рано садятся на насест - будет мороз.

В народном календаре 20 октября - праздник Артемьев день, Артемия, День атаманов. В этот день традиционно чествуют военных.

Что нельзя делать 20 октября

Что сегодня нельзя делать:

ссориться, ругаться, особенно с близкими и любимыми - долго не сможете наладить отношения;

устраивать шумные праздники, делать предложение, играть свадьбу - брак будет коротким;

думать о плохом - можно привлечь в жизнь нехорошее.

В старину в этот день также остерегались "зевать" в небо и смотреть на пролетающих птиц - считается, что они могут унести финансовое благополучие.

Что можно делать 20 октября

Святой Артемий считается покровителем военнослужащих, поэтому в день его памяти принято молиться за здоровье военных и их благополучное возвращение домой, где бы они ни были. Для этого можно пойти в церковь и поставить свечу, но можно помолиться и дома. В старину в Артемьев день военным также дарили подарки и всячески чествовали героев.

Хозяйки 20 октября традиционно кваили капусту, а также готовили из нее всевозможные блюда - королем стола были пирожки с капустой. Также в этот день хорошо заготавливать овощи на зиму - по поверью, если сделать это именно на Артемия, то они сохранятся до самой весны.

20 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Артемий, Александр, Федор, Михаил, Ирина, Павел, Леонид, Герасим, Герман, Николай, Петр, Иван.

Ранее мы публиковали православный календарь на октябрь 2023 с датами по новому стилю.

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