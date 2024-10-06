Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 7 октября по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

7 октября по новому церковному календарю вспоминают святого Сергия Печерского, а также мучеников Сергия и Вакха. О традициях и приметах 7 октября и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

7 октября 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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7 октября по новому церковному календарю (20 октября по старому) - день памяти мучеников Сергия и Вакха, преподобного Сергия Послушного Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

МученикиСергий и Вакх жили в III-IV веках и были военачальниками в войске императора Максимиана.

Это были языческие времена, но Сергий и Вакх были христианами. Правитель не знал об этом, но ему донесли, что военачальники не почитают богов - в то время это приравнивалось к государственному преступлению. Сергия и Вакха разжаловали, забрали у них все знаки отличия и. переодев в женскую одежду, стали водить по городу с железными обручами на шеях. Таким образом мужчин пытались заставить отречься от веры. Но они этого не сделали - тогда их отдали на расправу Антиоху, правителю восточной части Сирии. Вакха забили мечами до смерти, а Сергия, обув в железные сапоги с набитыми гвоздями, отвели в другой город и там казнили.

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Сергий Послушливый Печерский жил в XII-XIII веках. О его жизни известно немного. Прославился он тем, что отрекся от своей воли и во всем слушался лишь своего настоятеля. За это преподобного прозвали Послушливым.

Церковный праздник 7 октября по старому стилю

Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в день памяти святой равноапостольной Феклы Иконийской.

О чем говорят приметы на 7 октября

Приметы дня говорят о том, какой будет зима:

если на деревьях еще много листвы - морозы придут нескоро;

гром в этот день - зимой будет мало снега;

на дубе много желудей - жди теплую зиму и урожайное лето;

птицы низко летают - к ранней и холодной зиме;

на рябине много ягод - зимой будут большие холода.

В народном календаре 7 октября - праздник Сергей Зимний. Этот день считается началом зимы - по ночам уже могут быть заморозки.

Что нельзя делать 7 октября

7 октября, как и в любой другой день, Церковь выступает против ссор, сквернословия, сплетен, клеветы и осуждения, а также зависти, жадности, мести и отчаяния. Не следует отказывать тем, кто просит о помощи.

Народные приметы дня не советуют в этот день переносить запланированные дела - могут не удасться. Также в народе верят, что на Сергея Зимнего не стоит заниматься выпечкой - месить тесто, сеять муку, печь или жарить - иначе не будет материального благополучия.

Что можно делать 7 октября

В молитвах к святым сегодня просят поддержки и сил, чтобы пережить предстоящие холода.

В старину 7 октября начинали топить печь. По одной из народных примет, выходя в этот день из дома, нужно взять с собой что-то новое, подойдет даже носовой платок - считается, что это принесет здоровье.

7 октября - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Сергей, Николай, Марк, Юлиан, Пелагея, Иосиф.

По старому стилю именины празднуют Павел, Василий, Сергей, Фекла, Степан, Андрей, Давид, Виталий, Владислав.

Ранее мы публиковали церковный календарь на октябрь 2024 с датами по новому и старому стилю.

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