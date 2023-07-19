Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

20 июля православная церковь вспоминает преподобного Фому Малеина. О том, кем был святой и о чем помолиться ему, традициях этого дня, запретах на церковный праздник и народных приметах - рассказываем в материале.

20 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Преподобный Фома Малеин жил в Византии в Х веке и был военачальником. Отличался храбростью и принимал участие во многих сражениях того времени, за что снискал славу и всеобщее уважение. Но в какой-то момент Фома решил оставить карьеру и постригся в монахи.

После Фома навещал многих старцев-монахов - просил у них советов и руководства в духовной жизни, а через несколько лет его благословили на уединенную жизнь и Фома ушел на гору Малея (восточная часть Афона). От Бога святой получил дар исцеления - к нему отовсюду приходили люди с просьбами вылечить их. Святой Фома помогал в очень сложных случаях: возвращал зрение, ставил калек на ноги, исцелял душевнобольных. Молитва к преподобному и сейчас имеет целительную силу.

Видео дня

Святого Фому вспоминают 20 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать его будут 7 июля.

Народные приметы на 20 июля

По приметам дня смотрели, какой будет погода и урожай:

дождь в этот день - ненастье затянется надолго;

ливень пошел - еще 7 недель будет мокро;

20 июля сыро - в полях пусто;

пауки плетут сети - будет жара и засуха.

В народном календаре 20 июля - праздник Фомы Черничника и Авдотьи Сеногнойки, в этот день также почитают преподобную Евдокию.

20 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день есть несколько строгих запретов.

нельзя ссориться, ругаться, обманывать;

грустить и поддаваться унынию - это один из самых больших грехов;

давать деньги в долг - вернутся с большим трудом;

девушкам запрещено стирать и заниматься тяжелой работой - к тяжелой жизни и нищете.

Также в этот день не советуют венчаться, свататься, жениться, назначать свидания - считается, что все начатое будет несчастливым.

Что можно делать 20 июля

У святого Фомы просят помощи в лечении разных болезней, даже самых тяжелых. По желанию можно пойти в храм, но можно помолиться и дома.

20 июля можно и нужно хорошо поработать - можно многое успеть сделать. Символом этого дня считают дуб - считается, что если посидеть под дубом или обнять дерево 20 июля, то можно набраться сил на весь год. Также в эту пору поспевает черника - ее начинают заготавливать на зиму.

Ранее мы публиковали православный календарь на июль 2023 с праздниками по нынешнему и новому календарю.

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