Оккупанты выпустили по Харькову 11 ракет, повреждена ТЭЦ и трансформаторные подстанции.

В Харькове из-за ночной ракетной атаки россиян нет света, воды и отопления.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, по Харькову было выпущено 11 ракет, повреждена ТЭЦ и трансформаторные подстанции.

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"Сейчас нет напряжения во всем городе. Поэтому объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения перешли на генераторы. Остановился городской электротранспорт, метрополитен. Мы осуществили замену, и сейчас работают автобусы, которые перевозят людей по центральным магистралям города", – рассказал мэр.

Также, по информации мэра, сейчас в городе нет отопления и водоснабжения.

"Мы сейчас работаем над восстановлением теплоснабжения. Что касается водоснабжения, то оно прекращено, развозим воду водовозками. Во всех районах Харькова установят водовозки, чтобы жители города могли ими пользоваться. Все коммунальные службы работают, мы вывозим мусор. Что касается торговых центров, магазинов, аптек, то они перешли на генераторы. То же касается и АЗС", - отметил городской голова.

Удар по Украине 9 марта

9 марта 2023 года Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Атака продолжалась около шести часов. За это время враг осуществил 81 пуск ракет различного базирования, среди них – 6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал".

Кроме того, осуществлено восемь пусков ударных БпЛА Shahed-136/131.

По информации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БПЛА Shahed-136/131. Восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагровал на ракетный удар по Украине.

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