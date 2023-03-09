На Житомирщине с сегодняшнего дня будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии.

В Житомирской и Харьковской областях ситуация с энергоснабжением остается самой сложной.

"По состоянию на 19:00 самая сложная ситуация в Харьковской и Житомирской областях. В Житомирской области днем удалось восстановить питание критической инфраструктуры, продолжаются ремонтные работы в магистральной и в распределительных сетях. На совместном совещании с участием главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, руководства Житомирской областной военной администрации во главе с Виталием Бунечко, мэра Житомира Сергея Сухомлина и руководства АО "Житомироблэнерго" Алексея Шекеты был разработан план устранения последствий разрушений и аварии в области, наработаны резервные схемы запитывания потребителей", - говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

Впрочем, как отметили в компании, ситуация с энергопитанием в области все еще шаткая, поскольку вражеские обстрелы повредили оборудование, которое было отремонтировано после предыдущих трех террористических атак на объекты "Укрэнерго" в Житомирской области.

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"Всего по результатам четырех массированных атак на энергетическую инфраструктуру в регионе было 6 попаданий ракет и 3 БПЛА. Ввиду сложности полученных повреждений в этом регионе, был определен комплекс ремонтных работ, которые могут длиться до двух недель. В то же время мы будем делать все возможное, чтобы сократить этот срок. Для обеспечения питания в области внедряется график плановых отключений, которые будет применять оператор системы распределения АО "Житомироблэнерго". Наши специалисты работают над восстановлением энергоснабжения Харьковской области. Сейчас запитана критическая инфраструктура (тепло- и водоснабжение), прорабатываются резервные схемы запитывания потребителей. Ожидаем, что в течение нескольких дней ситуацию с энергоснабжением в этом регионе стабилизируем", - говорится в сообщении.

В Житомирской области с сегодняшнего дня будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Сообщаем, что с сегодняшнего дня действуют графики почасовых отключений. Распределение отключений будет происходить по секторам: красный цвет - вероятность отключения составляет 75-100% в указанный период времени; желтый цвет – вероятность отключения – 25-50%; белый цвет – электроэнергия гарантирована при условии отсутствия аварийных отключений или плановых работ", - отметил он.

Также в "Укрэнерго" проинформировали, что в Одесской области введены плановые графики отключений.

Ракетная атака РФ-ситуация со светом

В ночь на 9 марта российские оккупанты совершили очередной массированный удар по Украине. По информации главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, из 48 крылатых ракет Х-101 / Х-555, "Калибр" Силы обороны уничтожили 34 крылатые ракеты, а также четыре БпЛА "Shahed-136/131". Также восемь управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

После ночной массированной атаки врага применены ограничения поставок электроэнергии в Житомирской, Харьковской и Одесской областях.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что России не удалось достичь своей цели и "погасить" энергосистему Украины.