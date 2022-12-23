Каждое утро спутники делают снимки Киева в одно и то же время.

Спутники NASA зафиксировали результат российской атаки на энергосистему Украины и Киева в частности

Как сообщает Sky News, каждое утро, примерно в 1:30, над Украиной пролетают спутники NASA Suomi и NOAA-20.

Мощные камеры спутников фиксируют пульс страны - мерцание уличных фонарей, вывески магазинов, светящиеся окна в домах киевлян.

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Снимки высокого разрешения с двух спутников, предоставленные Sky News, показывают, насколько слабым стал этот импульс после ударов агрессора по энергоструктуре столицы.

Атаки на энергосистему Украины:

С 10 октября по сегодняшний день россияне совершили уже девять массированных ракетных атак и несколько волн массовых запусков дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

Первая серьезная ракетная атака на критическую инфраструктуру Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

5 декабря 2022 года Россия осуществила очередной обстрел энергосистемы Украины.

14 декабря 2022 года, утром Киев и область атаковали дроны-камикадзе.

19 декабря Россия атаковала Киев и область дронами. Столица выдержала несколько волн атак иранских дронов Shahed. Враг выпустил 23 беспилотника.

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