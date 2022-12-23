Водоснабжение в столице сейчас происходит в штатном режиме.

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной, действуют экстренные графики отключений электричества.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Мэр рассказал, какие объекты обеспечивают в первую очередь.

"Ситуация с электроэнергией в стране и в Киеве, в частности, остается сложной. Действуют экстренные графики отключений электричества. В первую очередь электроэнергией обеспечивают объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения, родильные дома, военные госпитали", - отметил он.

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По словам Кличко, водоснабжение в столице сейчас происходит в штатном режиме. Кроме того, удалось стабилизировать и теплоснабжение.

"За исключением случаев, где работа котельных зависит от электроэнергии. И мы работаем над тем, чтобы задействовать генераторы, чтобы запитать максимальное количество котельных", - сообщил мэр.

Он отметил, что сейчас коммунальщики работают в усиленном режима, чтобы отрегулировать работу оборудования после восстановления подачи электроэнергии для стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ситуация в Киеве

С 10 октября по сегодняшний день россияне совершили девять массированных ракетных атак и несколько массовых запусков иранских дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

Сейчас дефицит электроэнергии в Киеве составляет 50% от потребностей, в столице действуют аварийные и экстренные отключения.

В КГГА объяснили, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, поскольку из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома.

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