На рейсы вышли автобусы.

Власти Киева приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта - трамваев и троллейбусов. Решение связано с дефицитом электроэнергии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и добавил, что на всех маршрутах наземного электротранспорта теперь курсируют автобусы.

"Чтобы обеспечить перевозку киевлян на маршрутах, где ездили трамваи и троллейбусы, выехали 222 автобуса. Это дополнительных 38 автобусных маршрутов на замену троллейбусам. И 17 – на замену трамваев", - пояснил он.

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"Всего сегодня на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Это - весь подвижной состав автобусов, который есть в наших автопарках", - добавил Кличко.

Также перевозки обеспечивают и частные перевозчики - на 98 маршрутах работают общем 846 автобусов.

Метро в Киеве работает. Сейчас открыты 50 станций с 52. Две станции - "Гидропарк" и "Днепр" - временно закрыты.

Напомним, 20 декабря открыли станции метро "Крещатик" и "Майдан Независимости", которые были закрыты с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину.

Ситуация с электроэнергией в Киеве

Сейчас дефицит электроэнергии в Киеве составляет 50% от потребностей, в столице действуют аварийные и экстренные отключения.

В КГГА объяснили, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, поскольку из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома.

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