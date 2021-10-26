Ребенка госпитализировали.

В Киевской области маленький мальчик ударил 2-летнюю сестренку топором по руке.

Об этом сообщают в Полиции Киевской области.

Около 16:00 медики сообщили в Белоцерковское районное управление полиции, что в селе Ореховец 2-летнему ребенку ампутировали палец на руке.

Полицейские выяснили, что 4-летний мальчик играл во дворе со своей сестренкой. Дети оказались в поленнице.

Читайте такжеПод Киевом мужчина бросился с вилами на полицейских - они открыли огонь (фото)По предварительным данным, мальчик взял в руки топор и отрубил сестре верхнюю фалангу пальца правой руки. Ребенка госпитализировали в больницу Белой Церкви.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства этого происшествия.

Ранее сообщалось, что в Одесской области 5-летний ребенок умер от неустановленного респираторного заболевания.

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Автор: Людмила Жерновская