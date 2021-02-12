Основное блюдо - "пицбурек".

Пандемия и локдауны закрыли дома миллионы людей по всему миру и оставили их без любимых развлечений и отдыха, которые приносят удовольствие. Украинцы не стали исключением. В последнее время, когда границы закрыты, а развлечения под запретом, едва ли не единственным способом получить столь желанное удовольствие осталась еда.

Я знаю, сегодня вы часто стоите перед выбором, как вкусно поесть и что заказать: популярную пиццу или любимые с детства чебуреки? Но отныне муки выбора можно оставить в прошлом, ведь, как нам подсказал Google, появилось блюдо, которое объединило в себе и то, и другое. Называется она "Пицбуреки". Мы решили узнать, что это такое и где их можно попробовать в Киеве. И по запросу в интернете и на карте столицы нашли единственное такое место - это "Киевские пицбуреки".

Оказывается, что это фастфуд, который открылся совсем недавно, в разгар локдауна, когда многие заведения наоборот вынуждены были закрыться. "Киевские пицбуреки" - это новый проект eat&go от сети доставки еды пиццерии "Pizzburg". Расположен он в самом центре столицы, напротив Бессарабского рынка. Куда мы и отправились, чтобы впервые продегустировать "пицбуреки" и узнать, что это за такое интересное блюдо и с чем его едят.

Как выяснилось, "пицбурек" - это аналог итальянского блюда панцеротти, то есть это закрытая пицца как кальцоне, но готовится во фритюре, как чебуреки. Внешне "пицбуреки" также похожи на чебурек, а вот начинка у них как для пиццы. То есть это, фактически, комбо - два в одном - и пицца и чебурек.

Сейчас в заведении вам могут предложить несколько разновидностей "пицбуреков" на любой вкус - от сладких с нутеллой; вегетарианских "четыре сыра" до "пицбуреков" с мясом:

"мясной" (с беконом, ветчиной, охотничьими колбасками, салями, курицей и сыром моцарелла);

"жульен" (со сливочным соусом, курицей, луком, шампиньонами и моцареллой);

"гавайский" (со сливочным соусом, сыром, ветчиной, куриной грудкой, ананасами и кукурузой).

К блюдам также можно выбрать напитки - кофе, чай или обычную и сладкую газировку. При чем любой напиток: пепси или латте или капучино будет стоить всего 20 грн.

Мы попробовали все "пицбуреки" и можем смело сказать, что они не разочаровали и оказались очень необычными, вкусными и сытными. Уверены, что такого вы еще точно не пробовали, но блюдо стоит того, чтобы стать одним из любимых. Более того, готовится все быстро, начинки много, а цены демократичные. Один "пицбурек" весом в 180 г стоит всего 25 гривен. Даже, если вы закажете все разновидности сразу, это будет все равно дешевле, чем заказать одну пиццу от известных и популярных фастфудов столицы.

Итак, если вы любите пиццу так же, как и мы, а вы ее точно любите, но вам уже надоело однообразия - "пицбуреки" - это то, что надо. Если же вы не изменяете своим традиционным предпочтениям, то в заведении "Киевские пицбуреки" позаботились и об этом - здесь также можно заказать обычную пиццу с такими же начинками. Также есть доставка, которая работает от 9:00 до 22:00 ежедневно и без выходных.

Что: "Киевские пицбуреки".

Где-либо: ул. Бассейная, 1/2.

Сколько: от 25 грн.

В соцсетях - Pizzbureki.

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Автор: УНИАН