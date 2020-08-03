Кличко бесплатно отдал 10 гектаров киевской земли застройщику Алиеву под ТРЦ – нардеп

Депутат возмутился тем уровнем коррупции, в который Кличко все глубже погружает столицу.

Мэр столицы Виталий Кличко пролоббировал принятие Киевским городским советом решения о передаче на безвозмездной основе 10 гектаров земли застройщику Вагифу Алиеву под строительство торгово-развлекательного центра.

Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский в своем влоге на YouTube, рассказав и о ряде других резонансных решений, проведенных городским главой через Киевсовет.

«То, что творит в Киеве Кличко – это просто пи...ц, и последние сессии Киевского городского совета это очень четко демонстрируют. Во время этих сессий в центре столицы отдают под застройку исторический парк летчика Чкалова прямо в посольском квартале», – сообщил Дубинский.

Отдельно он остановился на «подарке», который с подачи Кличко Киевсовет сделал застройщику Вагифу Алиеву.

«На последней сессии Киевсовета (в четверг, 30 июля) бесплатно отдают одному из крупнейших застройщиков Вагифу Алиеву примерно 10 гектаров земли, чтобы он построил 450 тыс. кв. м торгово-развлекательного центра. Вот такой вот подарок от города, прямо в преддверии выборов», - констатировал парламентарий.

Он возмутился тем уровнем коррупции, в который все глубже погружает столицу Виталий Кличко.

«Арендаторам коммунального имущества прощаются платежи в бюджет города. Не взимаются земельные налоги с Злочевского и его подельников. Деньги городу не нужны – а нужны зашквар и коррупция, в которые Кличко погружается все глубже и глубже. Мы, если хотим построить здесь настоящую европейскую столицу, должны с этим бороться и добиваться прозрачности городских финансов», – резюмировал Александр Дубинский.

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