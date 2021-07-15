Замена может быть проведена в том случае, если жилье не имеет беспрепятственного доступа для лиц с инвалидностью и его невозможно приспособить к нуждам таких людей.

Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защищенности лиц с инвалидностью (№3780). Такие лица смогут улучшить свои жилищные условия за счет обмена жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 340 народных депутатов из 366, зарегистрированных в сессионном зале.

Как лицу с инвалидностью заменить жилье

Законом устанавливается, что в случае несоответствия жилых помещений, где проживает человек с инвалидностью, требованиям беспрепятственного доступа таких лиц и невозможности его приспособления к их нуждам, это помещение можно обменять.

Лица с инвалидностью или их законные представители должны подать соответствующее заявление в органы местного самоуправления, которые и будут осуществлять замену жилья.

Замена осуществляют путем:

обмена жилья, занимаемого на условиях аренды (кроме частного жилищного фонда);

предоставление жилья, при условии передачи занимаемого жилья, находящегося в частной собственности лица с инвалидностью, в собственность территориальной громады.

Читайте такжеПустые трибуны на Олимпиаде в Токио обойдутся страховщикам в $400 миллионовЖилье, предоставляемое лицу с инвалидностью вследствие замены, должно соответствовать требованиям относительно беспрепятственного доступа и быть приспособленным к потребностям такого лица.

Приспособление жилья осуществляется предприятиями, учреждениями и организациями, по вине которых наступила инвалидность. В других случаях - органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, в ведении которых находится жилищный фонд.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления его в силу.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "Укрзализныця" запускает первый в Украине инклюзивный пригородный электропоезд. Поезд полностью приспособлен для путешествий людей с инвалидностью.

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Автор: Таня Поляковская