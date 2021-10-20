В областях среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности колеблется от 302,1 грн в Черниговской области и до 457,7 грн в Киеве.

По итогам трех кварталов этого года среднедневной размер пособий от Фонда социального страхования (ФСС) по больничным листам вырос на 13,7% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 370,48 грн в среднем по стране.

Как отмечается на сайте Фонда, помощь по временной потере трудоспособности финансируется ФСС с целью компенсации застрахованным лицам утраченного за время лечения, ухода за больными детьми или самоизоляции от COVID-19 заработка. "Ее размер зависит от среднего дохода работника и продолжительности его страхового стажа: от 50% средней зарплаты (стаж до 3 лет) и до 100% (стаж – более 8 лет), а в случае самоизоляции – 50% дохода независимо от продолжительности стажа (однако в размере 100% дохода для медицинских работников)", - отмечается в сообщении.

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В разрезе регионов среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности колеблется от 302,1 грн на Черниговщине и до 457,7 грн в Киеве.

Также один из самых маленьких размеров среднедневного пособия по больничным в Волынской (306,4 грн), Житомирской (306,6 грн), Сумской (308,5 грн) и Тернопольской (312,8 грн) областях. Один из самых высоких – в Николаевской (404,8 грн), Запорожской (401,3 грн) и Донецкой (398,4 грн) областях.

Как напомнили в Фонде, из-за коронавируса расходы Фонда существенно выросли, что привело к непокрытию потребности в расходах доходами от доли ЕСВ, с которой составляется бюджет ФСС. "По итогам сентября 2021 года на счет Фонда социального страхования поступило 2,594 млрд грн доли ЕСВ. Потребность в расходах на пособия и страховые выплаты (без учета админрасходов) за этот же период составила 4,789 млрд грн, учитывая задолженность по финансированию больничных, декретных и пособий на погребение, которые накопилось на начало месяца. Превышение потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ составило 2,2 млрд грн.", - отметили в Фонде.

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Автор: Ирина Погорелая