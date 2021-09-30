Пройти восстановительное лечение в реабилитационном отделении санаторно-курортного учреждения после перенесенных заболеваний и травм за средства ФСС имеет право каждое застрахованное лицо.

Восстановительное лечение на базе реабилитационных отделений санаторно-курортных учреждений, предоставляемое работающим украинцам за счет средств Фонда социального страхования (ФСС), имеет показатель эффективности 81,8% в лечении сложных патологий.

"В первом полугодии этого года курс реабилитации за средства ФСС прошли 5108 работников, которые находились на больничном из-за тяжелого заболевания или травмы (также Фонд финансирует реабилитацию для детей застрахованных лиц, женщин с нарушением течения беременности, участников АТО)", - говорится в сообщении на сайте Фонда.

Читайте такжеВ Украине на оплату принято почти 3,4 миллиарда гривен декретных для 88 тысяч женщинКак отметили в ФСС, из них 4178 человек полностью восстановили работоспособность по итогам завершения курса восстановительного лечения на базе реабилитационных отделений санаторно-курортных учреждений и смогли сразу вернуться к работе. Показатель полной эффективности реабилитации сложных патологий за средства Фонда составил 81,8%.

Самый высокий показатель эффективности реабилитации наблюдается в случае медико-психологической реабилитации участников АТО (100%), а также восстановительного лечения после оперативных вмешательств на органах пищеварения, мочеполовой системы, женских половых органах и тому подобное. Полностью восстановлена работоспособность у 97,7% пациентов по этому профилю.

Высокий показатель эффективности лечения на базе реабилитационных отделений санаторно-курортных учреждений у пациентов, которые имели ревматологические заболевания, ожоги, ортопедические и травматологические операции (83,3%).

Эффективность реабилитации после инфарктов миокарда, нестабильной стенокардии, операций на сердце, заболеваний легких, операций на легких и сахарного диабета составляет 83,2%. После оперативных вмешательств на органах зрения – 81,3%.

После инсультов и черепно-мозговых травм полностью восстановлена работоспособность была у 61,2% пациентов, проходивших реабилитацию за средства ФСС.

"Пройти восстановительное лечение в реабилитационном отделении санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм за средства ФСС имеет право каждое застрахованное лицо при наличии медицинских показаний – сегодня под опекой Фонда 12 млн человек, которые имеют официальное трудоустройство или являются физическими лицами-предпринимателями", - отмечается в сообщении.

В Фонде напомнили, что пациенты направляются на реабилитацию после окончания острого периода заболевания и при наличии определенной медицинской потребности.

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Автор: Ирина Погорелая