В целом ФСС профинансировал 37 единовременных страховых выплат за средства госбюджета для медицинских работников, которым установлена инвалидность, наступившая в результате профзаболевания COVID-19.

Фонд социального страхования (ФСС) выплатил одноразовую страховую помощь для медицинской сестры из Львовской области, которой была установлена III группа инвалидности вследствие острого профессионального заболевания COVID-19.

Как сообщается на сайте Фонда, сумма единовременного пособия за средства государственного бюджета составила 681 тыс. грн.

Средства перечислены Фондом в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней".

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"В целом по состоянию на сегодня ФСС профинансировал 37 единовременных страховых выплат за средства государственного бюджета для медицинских работников, которым установлена инвалидность, наступившая вследствие острого профзаболевания COVID-19", - отмечается в сообщении.

В Фонде напомнили, что размер указанного единовременного пособия зависит от установленной группы инвалидности и составляет:

* для лиц І группы инвалидности - 400-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

• II группы инвалидности – 350-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

• III группы инвалидности – 300-кратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

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Автор: Ирина Погорелая