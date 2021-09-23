Наибольший размер одного дня декретного отпуска в Киеве – он составил 477,3 грн. Наименьший – в Ривненской области - 264,8 грн.

Среднедневной размер пособия по беременности и родам от Фонда социального страхования (ФСС) вырос на 18,1% по итогам января-августа по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Он составил 330,85 грн за каждый день пребывания в отпуске по беременности и родам, который в общих случаях длится 126 календарных дней.

"Наибольший размер одного дня декретного отпуска в Киеве – он составил 477,3 грн. Наименьший – на Ривненщине, 264,8 грн", - говорится в сообщении на сайте ФСС.

В целом за 8 месяцев этого года Фонд принял на финансирование пособия по беременности и родам на общую сумму 3,4 млрд грн.

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В ФСС напомнили, что пособия выплачиваются на основании полученного от работодателя заявления-расчета, поэтому дата финансирования выплаты напрямую зависит от даты подачи заявления работодателем.

Помощи финансируются Фондом в полном объеме, однако сегодня имеются задержки в сроках финансирования материального обеспечения, связанные с непокрытием потребности в расходах поступлениями на счет ФСС.

Для получения пособия по беременности и родам за счет средств Фонда соцстрахования, полученный листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска в связи с беременностью и родами. В случае работы по совместительству предоставляется копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя и печатью по основному месту работы.

"Пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица", - отметили в Фонде.

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Автор: Ирина Погорелая