Фонд должен начать работу уже в конце 2022-го или в начале 2023-го года.

В Украине планируют создать Фонд для страхования военно-политических рисков.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"У нас уже есть определенный прогресс в вопросе страхования военно-политических рисков, ведь это важный аспект в контексте внедрения Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года. Так, в рамках подготовки визита президента Украины в США у вице-премьер-министра Алексея Резникова были переговоры с рядом компаний и организаций, которые готовы присоединиться к процессу создания Консорциумного фонда. Этот фонд, собственно, и будет оператором по страхованию этих рисков", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что Фонд должен начать работу уже в конце 2022-го или в начале 2023-го года: "Это реалистичные сроки".

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Ранее сообщалось, что Кабмин выделил почти полмиллиарда гривень на пособие украинцам по безработице.

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Автор: Катерина Шварц