Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о выделении 460 миллионов гривен Фонду общеобязательного государственного социального страхования для финансовой помощи на случай безработицы.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Отмечается, что эти средства позволят погасить задолженность по выплате "карантинной" помощи тем, кто потерял работу из-за пандемии.
"Сегодняшнее решение Правительства позволит полностью погасить задолженность по выплате по этой программе", - отметила заместитель министра экономики Светлана Глущенко.
Кроме того, правительство утвердило порядок использования средств государственного бюджета, которые направляются для выплаты пособия по частичной безработице во время карантина.
Читайте такжеЗащита малого и среднего бизнеса особенно актуальна на время локдауна - экспертКак сообщал УНИАН, в 2020 году правительство ввело программу по частичной безработице на период карантина и единовременные выплаты в размере 8 тысяч гривен наемным работникам, которые потеряли часть зарплат вследствие введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФОПам).
В феврале этого года Кабинет министров расширил круг предприятий - участников этой государственной программы.
Кроме этого ранее уже стало известно, что в Украине планируют выделять деньги безработным на открытие бизнеса.
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