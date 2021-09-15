Эти средства позволят погасить задолженность по выплате "карантинного" пособия по безработице.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о выделении 460 миллионов гривен Фонду общеобязательного государственного социального страхования для финансовой помощи на случай безработицы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что эти средства позволят погасить задолженность по выплате "карантинной" помощи тем, кто потерял работу из-за пандемии.

"Сегодняшнее решение Правительства позволит полностью погасить задолженность по выплате по этой программе", - отметила заместитель министра экономики Светлана Глущенко.

Кроме того, правительство утвердило порядок использования средств государственного бюджета, которые направляются для выплаты пособия по частичной безработице во время карантина.

Читайте такжеЗащита малого и среднего бизнеса особенно актуальна на время локдауна - экспертКак сообщал УНИАН, в 2020 году правительство ввело программу по частичной безработице на период карантина и единовременные выплаты в размере 8 тысяч гривен наемным работникам, которые потеряли часть зарплат вследствие введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФОПам).

В феврале этого года Кабинет министров расширил круг предприятий - участников этой государственной программы.

Кроме этого ранее уже стало известно, что в Украине планируют выделять деньги безработным на открытие бизнеса.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Анна Нагорная