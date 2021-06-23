В мае за компенсацией обратились 256 тысяч работников.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в мае 2021 года принял на финансирование листки нетрудоспособности на общую сумму в 1,47 миллиарда гривень.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Отмечается, что больничные выдавались в связи с болезнью (в том числе COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком.

Количество лиц, обратившихся за компенсацией утраченного за время временной нетрудоспособности заработка, составило за прошлый месяц 256 тысяч работников.

Читайте такжеВ Украине страховые выплаты за май профинансированы в полном объемеВ Фонде акцентировали внимание на динамике роста сумм и количества листков нетрудоспособности с осени прошлого года, который связан с распространением коронавирусной болезни.

Размер больничных в Украине: пояснение

В ФССУ отдельно напомнили, что размер выплат в связи с временной потерей трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и определяется, исходя из среднедневной заработной платы работника.

Размер пособия составляет:

1) 50 % средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет, либо в случае самоизоляции от COVID-19 под медицинским наблюдением вне зависимости от длительности стажа;

2) 60 % средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 3 до 5 лет;

3) 70 % средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от 5 до 8 лет;

4) 100 % средней заработной платы (дохода) – страховой стаж более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством, а также медицинским работникам в случае самоизоляции от COVID-19 под медицинским наблюдением независимо от продолжительности стажа.

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Автор: Катерина Шварц