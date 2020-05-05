В Раде выступили за страхование профессиональной ответственности медработников

Это должно стать частью медицинской реформы, считают в профильном комитете.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отмечает, что комитет выступает за введение в Украине системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"Увеличивая финансирование, мы должны одновременно и повышать уровень ответственности медицинских учреждений перед пациентами. Согласно статистике, только 20% врачебных ошибок вызваны человеческим фактором, а 80% происходят из-за несовершенства медицинских технологий, нехватки медицинского оборудования. Следовательно, от ошибок важно защитить не только пациента, но и врача", - отметил Радуцкий.

По его словам, решить эту проблему поможет система страхования ответственности врачей. Он добавил, что во многих странах мира страхование профессиональной ответственности медицинских работников является обязательным.

"По мнению комитета, введение такой системы в Украине должно стать частью медицинской реформы", - подытожил Радуцкий.

Он также добавил, что между комитетом и Министерством здравоохранения ведется диалог и сотрудничество, и вместе они выполнят все поставленные президентом задачи.

До этого Радуцкий подчеркнул, что его комитет настаивает на увеличении финансирования системы здравоохранения в следующем году вдвое

Ранее УНИАН сообщал, что Нацслужба здоровья не рекомендует внедрять добровольное медицинское страхование.