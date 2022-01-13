Всего в прошлом году Фонд социального страхования принял на оплату больничные, выданные более 3 млн работников – на 22,7% больше, чем в течение 2020 года.

По итогам 2021 года на 500 тыс. больше украинцев обратились в Фонд социального страхования (ФСС) за пособиями по временной нетрудоспособности в случае лечения заболеваний, травм, ухода за больными родными, прохождения самоизоляции от COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. Всего в прошлом году ФСС принял на оплату больничные, выданные более 3 млн работников – на 22,7% больше, чем в течение 2020 года.

Порядок получения материального обеспечения от Фонда:

1. О созданном е-больничном работнику необходимо сообщить работодателю любым удобным обоим способом (например, по телефону). Если застрахованному лицу выдали бумажный листок нетрудоспособности, его нужно передать уполномоченному лицу на предприятии (кадровику, табельщику или бухгалтеру). Это необходимо сделать не позднее, чем в течение 12 месяцев после получения больничного листа.

2. Е-больничный или бумажный листок передают на рассмотрение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию предприятия, учреждения, организации (принимается решение о предоставлении материального обеспечения). Электронный документ распечатывать не обязательно. Срок рассмотрения документов и принятия решения – 10 календарных дней с даты выдачи е-больничного (датой выдачи считается восьмой день после даты закрытия е-больничного, а для больничных по беременности и родам – восьмой день с даты открытия). А для бумажных больничных – 10 календарных дней после получения листка нетрудоспособности от работника.

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3. Бухгалтерия страхователя рассчитывает сумму материального обеспечения и оформляет заявление-расчет для получения финансирования от Фонда. Страхователь подает заявление-расчет в Фонд в течение не более 5 рабочих дней.

В Фонде советуют подавать заявления-расчеты в электронном виде с помощью специализированного программного обеспечения.

4. Именно от даты получения Фондом заявления-расчета зависит дата финансирования помощи. Чтобы следить за состоянием финансирования онлайн, работники должны узнать точную дату принятия к финансированию заявления-расчета по своим больничным. Это можно сделать непосредственно у работодателя, или в отделении Фонда, где он зарегистрирован.

5. Зная дату получения Фондом заявления-расчета, работники могут следить за состоянием финансирования своего больничного листа в телеграмм-канале ФСС: https://t.me/socialfund.

6. Информация о состоянии финансирования обновляется в телеграмм-канале по тегу #фінансування_оперативно. После осуществления финансирования понадобится несколько банковских дней, пока деньги поступят на счет работодателя – эта информация отображается по тегу #фінансування_страхувальників в разрезе регионов.

7. Работодатель выплачивает пособие застрахованному лицу в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы, либо сразу после поступления средств от Фонда.

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