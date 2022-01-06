Расходы Фонда соцстрахован на выплаты больничных в случае болезни, травмы, ухода за больными родными, самоизоляции выросли на 4 млрд грн по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году Фонд социального страхования (ФСС) направил на выплату пособий по временной потере трудоспособности более 15,7 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В частности, расходы Фонда на финансирование больничных в случае болезней (в том числе COVID-19), травмы, ухода за больными родными, самоизоляции и тому подобное выросли на 4 млрд грн по сравнению с 2020 годом.

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"Такой рост связан, в первую очередь, с распространением коронавирусной болезни – по итогам прошлого года существенно увеличилось количество дней, которые украинцы провели на больничных. В частности, в январе–ноябре 2021 года ФСС принял на оплату 36,7 млн дней больничных, что на 22,7% больше, чем за тот же период 2020 года", - говорится в сообщении.

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