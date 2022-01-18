С 1 января в Украине ужесточили требования к страховому стажу для выхода на пенсию.

Украинцам разъяснили, как можно проверить свой страховой стаж, не выходя при этом из дома.

Пошаговую инструкцию опубликовала Госслужба по вопросам труда.

Страховой стаж – это период или срок, течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию. За него ежемесячно уплачиваются страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.

Наличие приобретенного страхового стажа и факт уплаты взносов можно проверить следующим образом:

зайти на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или загрузить мобильное приложение "Пенсионный фонд" с помощью Google Play и iOS;

авторизоваться любым удобным способом (с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), идентификации при помощи Gov ID, Mobile ID или Bank ID, а также с помощью логина и пароля);

выбрать раздел "Данные из реестра застрахованных лиц".

В этом разделе можно ознакомиться с информацией не только о страховом стаже, но и о заработной плате, с которой были уплачены страховые взносы с 2000 года, местах своей работы, периодах получения пособия по временной потере трудоспособности.

Читайте такжеОплата одного дня больничного выросла на 10% за 2021 годРанее сообщалось, что с 1 января 2022 года в Украине ужесточили требования к страховому стажу для выхода на пенсию.

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