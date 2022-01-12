Как и прежде, украинцы могут выходить на пенсию в 60 лет, 63 года и 65 лет.

В Украине с 1 января 2022 года изменились требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту.

Как известно, украинцы могут выходить на пенсию в 60 лет, 63 года и 65 лет – в зависимости от стажа. А людям без него – назначают минимальные выплаты в размере прожиточного минимума для потерявших трудоспособность. По состоянию на 1 января 2022 года он составляет 1934 гривни.

Как передают "Факты", теперь по закону пенсия назначается следующим образом:

в 60 лет – со стажем не менее 29 лет (было до 28 лет);

в 63 года – со стажем от 19 до 29 лет (было до 28 лет);

в 65 лет – со стажем от 15 до 19 лет.

Читайте такжеУкраинцам обещают, что деньги из накопительных пенсионных фондов можно будет забрать досрочноТе, кто не наработал нужное количество лет стажа, могут согласиться на социальную пенсию, продолжать работать или же докупить отсутствующие годы стажа. Так, страховые взносы можно платить самостоятельно. Каждый месяц, за который уплачен такой взнос, будет засчитываться в общий страховой стаж. На данный момент минимальный страховой взнос за месяц составляет 1430 гривни, а с 1 октября 2022 года он вырастет до 1474 гривни.

Ранее сообщалось, что у некоторых категорий украинских пенсионеров в 2022 году вырастут пенсионные выплаты – это предусмотрено госбюджетом.

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