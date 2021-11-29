Также можно будет сгенерировать справку о застрахованном лице и доходе пенсионера.

Сегодня, 29 ноября, на портале "Дія" появятся новые услуги, связанные с социальной сферой.

Об этом в эфире "Сниданка с 1+1" рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Речь идет о назначении жилищной субсидии и пенсии, перерасчете пенсии, а также можно будет сгенерировать справку о застрахованном лице и доходе пенсионера.

С 1 декабря будет доступна услуга по смене регистрации.

По словам министра, удалось объединить все реестры территориальных общин, поэтому в ближайшее время каждый сможет изменить место регистрации в течение суток даже не выходя из дому.

"Дія" и новые услуги:

В конце сентября 2021 года появилась информация о том, что в рамках пилотного проекта украинцы смогут оформить онлайн на портале "Дія" жилищные субсидии, получение пенсий, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

Автор: Елена Коваленко