Среднедневной размер выплаты по итогам прошлого года составил 340,23 гривни.

Украинцы получили 778 миллионов гривень помощи за время ухода за больными родственниками, в том числе больными детьми до 14 лет.

Об этом сообщает Фонд социального страхования Украины (ФССУ).

Среднедневной размер выплаты составил по итогам прошлого года 340,23 гривни.

Отмечается, что в течение 2021 года 227,7 тысячи застрахованных лиц находились на больничном по уходу за больным членом семьи. Именно им компенсировали утраченный заработок за весь период осуществления ухода.

"В целом работающие украинцы провели на больничных в связи с необходимостью ухода за больными родственниками почти 2,3 миллиона дней. В основном уход осуществлялся за больными детьми", – говорится в сообщении.

В ФССУ уточнили, что финансирование такого пособия осуществляется, начиная с первого дня и за все время нетрудоспособности по этой причине.

Ее размер исчисляется на общих основаниях и составляет от 50% средней заработной платы застрахованного лица (если стаж не превышает 3 лет) и до 100% (если стаж – более 8 лет или при наличии льгот), пояснили в фонде.

Также украинцам напомнили, что оказание помощи по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет производится за весь период, в течение которого ребенок по заключению врача нуждается в уходе, но не более 14 календарных дней. А в случае стационарного лечения – за все время пребывания застрахованного лица в стационаре вместе с больным ребенком.

Пособие по временной нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи выплачивается не более как за три календарных дня, а в исключительных случаях, с учетом тяжести болезни и бытовых обстоятельств, – не более чем за семь календарных дней.

Читайте такжеВ 2021 году за больничными обратились более 3 миллионов работающих украинцевРанее сообщалось, что после старта реформы больничных в июне 2021 года украинские работодатели подали на оплату более 2 миллионов электронных листков нетрудоспособности своих работников. Сумма начисленных по е-больничным пособий составила уже почти 5 миллиардов гривень.

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