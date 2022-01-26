Предусмотрено, что совокупный размер алиментов, подлежащий взысканию на ребенка, должен быть необходимым и достаточным для обеспечения его гармоничного развития и не может быть менее 50% прожиточного минимума.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников) (№3881)".

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 299 народных депутатов из 321, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом устанавливается, что если место жительства или пребывания родителей неизвестно, или они уклоняются от уплаты алиментов, или не имеют возможности содержать ребенка, ребенку назначается временная государственная помощь с учетом материального положения семьи, в которой воспитывается ребенок, но не меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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Ранее в соответствующем положении никакие конкретные показатели по сумме не указывались.

Выплата временной государственной помощи осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины.

Если иск предъявлен не ко всем обязанным лицам, а лишь к некоторым из них, размер алиментов определяется с учетом обязанности всех обязанных лиц предоставлять содержание.

При этом совокупный размер алиментов, подлежащий взысканию на одного ребенка, должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка и не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Ранее в этом положении указывалось, что совокупный размер алиментов, подлежащий взысканию, не может быть меньше, чем 30% прожиточного минимума.

Минимальный рекомендуемый совокупный размер алиментов, подлежащий взысканию с других членов семьи и родственников на одного ребенка, составляет размер прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и может быть присужден судом в случае достаточности заработка (дохода) плательщика алиментов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что семейное законодательство предусматривает дополнительные (субсидиарные) алиментные обязательства, которые возникают в случае невозможности получения алиментов от лиц, которые обязаны их уплачивать в первую очередь, то есть от родителей. Данная обязанность по содержанию возлагается на других членов семьи и родственников.

Так, законодательно закрепляется минимальный размер алиментов, подлежащий взысканию на ребенка с других членов семьи и родственников, в размере не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме положений, где говорится об уклонении от уплаты налогов, невозможности содержать ребенка или неизвестном месте пребывания родителей, они вступают в силу с 1 января 2022 года.

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