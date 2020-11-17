Разработка страховых программ для медиков в Украине активизировалась, и некоторые области уже застраховали 60-70% врачей, в частности Харьковская, Житомирская, Черновицкая, Волынская и другие.
Читайте такжеЗеленский призвал ускорить осуществление страховых выплат пострадавшим от COVID-19 медикамОб этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Кроме этого, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев напомнил, что медицинский работник, который борется с COVID-19, приравнен к военнослужащему, и ныне, кроме выплат в случае нетрудоспособности или смерти, в разных регионах отрабатываются программы помощи на случай болезни.
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