Правительство активно работает над усовершенствованием программ по страхованию медицинских работников.

Разработка страховых программ для медиков в Украине активизировалась, и некоторые области уже застраховали 60-70% врачей, в частности Харьковская, Житомирская, Черновицкая, Волынская и другие.

Читайте такжеЗеленский призвал ускорить осуществление страховых выплат пострадавшим от COVID-19 медикамОб этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Кроме этого, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев напомнил, что медицинский работник, который борется с COVID-19, приравнен к военнослужащему, и ныне, кроме выплат в случае нетрудоспособности или смерти, в разных регионах отрабатываются программы помощи на случай болезни.

Другие новости страхования

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров