В целом ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия для семей 162 медработников.

Фонд социального страхования (ФСС) выплатил единовременное пособие по общеобязательному государственному социальному страхованию для семьи врача-эндоскописта из Николаевской области, который умер вследствие заболевания COVID-19.

Как говорится в сообщении на сайте ФСС, размер пособия составил 227 тыс. грн.

В общем ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 162 работников.

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В Фонде напомнили, что размер указанного единовременного пособия составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - говорится в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая