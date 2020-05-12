Самоизоляцию из-за коронавируса в Украине будут оплачивать по больничным листам

ФССУ осуществит застрахованным лицам компенсацию 50% утраченного заработка независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности.

Перечень причин временной нетрудоспособности, по которым Фонд социального страхования осуществляет финансирование пособий, дополнен изоляцией от COVID-19.

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Как сообщается на сайте ФССУ, по соответствующим больничным листам Фонд осуществит компенсацию 50% утраченного заработка независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые 5 дней финансирует работодатель).

Право на такую помощь имеют застрахованные лица за период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским наблюдением в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализации и ликвидации ее вспышек и эпидемий.

Отмечается, что выдача больничных листков, которые являются исключительным основанием для начисления указанных выплат от Фонда, на сегодня нормирована.

«Для финансирования помощи, на основании полученного от работника больничного листка с указанием причины нетрудоспособности «изоляция от COVID-19–11» работодатель оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности – 11, то есть изоляция от COVID-19», - отмечается в сообщении.

Напомним, по итогам первого квартала 2020 года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) направил на выплату материального обеспечения свыше 3,8 млрд грн помощи для 806 тыс. застрахованных лиц.